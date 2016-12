Rassegna stampa economica del 28 dicembre 2016

di Mauro Introzzi

28 dic 2016 ore 08:06

Mps, nel nuovo piano gli Npl e la scure sui costi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico evidenzia come, dopo il fallimento del piano di mercato, il Monte dei Paschi di Siena dovrà ricostruire da capo il suo piano industriale. Le strategie del gruppo dovranno poi essere discusse con Bce e Commissione europea per l'ottenimento dell’autorizzazione alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Il Tesoro, secondo le stime del quotidiano, potrebbe salire al 70% del capitale versando materialmente nelle casse della banca circa 6-6,5 miliardi. Quello che rimane per arrivare agli 8,8 miliardi di euro individuati come somma da raccogliere dalla Bce arriverà dagli obbligazionisti istituzionali, che avranno circa il 20-25% del capitale della banca. Gli attuali soci saranno diluiti a pochi punti.

Il nuovo piano industriale, intanto, dovrà rendere il doppio rispetto al già ambizioso piano precedente. Per far uscire lo Stato, il Monte dovrà mostrarsi in grado di remunerare, a fine piano, oltre 9 miliardi di capitale, cioè quasi il doppio. E dunque serviranno molti più utili degli 1,1 miliardi (ottimisticamente) previsti per il 2019 nel documento strategico di ottobre.



Banco-Bpm, test Bce senza fine (MF)

Il quotidiano finanziario indica che per Banco Popolare e la Popolare di Milano, che dal prossimo primo gennaio saranno una banca unica, gli esami della Bce rischiano di non finire mai. Quella che diventerà la terza banca nazionale dopo IntesaSanpaolo e Unicredit sarà da subito oggetto dela vigilanza europea. La fusione naturalmente è già stata autorizzata, ma già nelle prime settimane di vita il nuovo gruppo affronterà esami importanti che testeranno la qualità dell’attivo e la tenuta patrimoniale.

Dal prospetto per l’ammissione a quotazione delle nuove azioni (appena depositato in Consob) emerge che uno dei test più attesi potrebbe essere quello sui crediti del Banco Popolare, iniziato il 16 maggio di quest’anno e focalizzato su gestione dei rischi di credito, relativo sistema di controllo e accuratezza delle modalità di calcolo della posizione patrimoniale. Un accertamento analogo è in corso alla Bpm, dove gli ispettori sono arrivati il 20 maggio per mettere sotto la lente la gestione del rischio di credito e di controparte e il relativo sistema di controllo.



Il Tesoro: sufficienti 20 miliardi per le banche (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera riporta la posizione del Tesoro sullo stanziamento da 20 miliardi di euro, oggetto del decreto approvato qualche giorno fa, destinati alle banche. Secondo il quotidiano le richieste di ricapitalizzazione da quasi 9 miliardi di euro arrivate per Mps dalla Bce hanno sollevato delle sorprese ma secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze "il perimetro del fondo da 20 miliardi è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni".

L’obiettivo, adesso, è riportare la liquidità al livello di un anno fa e quindi intorno ai 23,9 miliardi di euro. Secondo il Corriere della Sera "la garanzia fornita dallo Stato con il decreto consentirà a Siena di riaffacciarsi sui mercati offrendo agli investitori non più un rischio Mps ma un rischio-Italia e rassicurare i clienti sull’assenza di rischi per i loro depositi".



Ma S&P è molto critica: “Per risanare il sistema quei soldi non bastano” (La Repubblica)

Secondo gli esperti di Standard & Poor's i 20 miliardi di euro del decreto “salvarisparmio” del 23 dicembre serviranno ad aiutare qualche banca in difficoltà ma "non ridurranno in misura importante i problemi fronteggiati dal settore creditizio italiano nel suo insieme". Alla base di questa considerazione l'evidenza che la ripresa economica in Italia è largamente insufficiente, quindi è lentissimo il ripristino di adeguate condizioni finanziarie del settore privato e conseguentemente della qualità degli attivi bancari.

L'agenzia prevede che le perdite su crediti resteranno alte per tutto il 2017 perchè le banche dovranno affrontarne sempre di nuove se vorranno sbarazzarsi degli Npl accumulati durante la recessione.

Secondo Standard & Poor's servirebbero una consistente accelerazione dell’economia e contemporanemente l’avvio di un dinamico mercato secondario dei titoli cartolarizzati. Inoltre il settore resta troppo frammentato, in un momento in cui la politica dei bassi tassi compromette la redditività.

