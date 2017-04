Rassegna stampa economica del 27 aprile 2017

di Mauro Introzzi

27 apr 2017 ore 07:14

Atlantia, in cda la cessione del 15% di Autostrade (Il Sole24Ore)

Secondo il quotidiano economico il consiglio di amministrazione di Atlantia che si riunirà oggi potrebbe decidere la cessone di una quota di minoranza - pari al 15% del capitale - di Autostrade per l’Italia. Secondo indiscrezioni citate dal Sole24Ore dovrebbe essere concessa un’esclusiva al colosso tedesco Allianz. Il gruppo assicurativo, che avrebbe battuto la concorrenza, tra gli altri, del fondo sovrano Adia e dell’australiana Macquarie, parteciperebbe all’operazione tramite il suo braccio infrastrutturale Allianz Capital Partners, che attualmente gestisce circa 16,1 miliardi di euro di asset, ma che - secondo il quotidiano - “punta a raddoppiare questa cifra nei prossimi due-tre anni”.

Secondo Il Sole24Ore, infine, nel board di oggi non dovrebbe essere toccato il dossier dell’operazione di acquisizione della spagnola Abertis.

La rivoluzione fiscale di Trump (MF)

Il quotidiano finanziario riporta le misure contenute nel pacchetto di riforma fiscale presentate ieri dal presidente americano Donald Trump. La manovra, presentata come il più grande taglio fiscale nella storia degli Stati Uniti, punta “ad assicurare una crescita economica del 3% annuo in maniera duratura”.

Secondo quanto scrive MF prevede aliquote sulle società Usa tagliate dal 35 al 15% e una tassazione del 10% della liquidità rimpatriata dalle società multinazionali. Poi stop alla tassa sugli immobili e all’imposta di successione.

Per quanto riguarda le persone fisiche ci sarebbe una riduzione da sette a tre degli scaglioni di reddito (a 10, 25 e 35%) e tasse su dividendi e capital gain ridotte al 20%.

Singoli e coppie sposate, infine, fruiranno di maggiori detrazioni fiscali. Per i primi si passa da 6 mila a 12 mila dollari, per le coppie si passerà da 12 mila a 24 mila dollari.

Alitalia, ora si fa avanti Lufthansa. Ma l’idea è tagliare 9 mila dipendenti (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive della situazione di Alitalia. Secondo indiscrezioni si sarebbe palesato un interesse della tedesca Lufthansa. Ma il gruppo pone 2 punti fermi: in primis la compagnia tedesca sarebbe interessata a rilevare Alitalia, ma solo dopo il fallimento e prendendola a costo zero. Poi che si farebbe carico solo di un pezzo della compagnia, rilevando solo un tiro dei 120 aerei in uso attualmente al gruppo. Per il personale Lufthansa sarebbe disponibile a farsi carico al massimo di un quarto dei dipendenti, rilevandone 3 mila su 12 mila.





Credit Suisse costretta all’aumento di capitale pesa la multa negli Usa (La Repubblica)

L’istituto elvetico ha diffuso ieri i conti relativi al primo trimestre dell’anno, periodo chiuso con un utile pari a 596 milioni di franchi (548 milioni di euro). Il pronto arriva però dopo la perdita di 2,9 miliardi di franchi (2,67 miliardi di euro) registrata lo scorso anno. Secondo La Repubblica almeno sotto il profilo dei conti sembra che le cose vadano decisamente meglio. Tuttavia, proprio ieri, i vertici hanno annunciato un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi (3,7 miliardi di euro). L’operazione arriva in scia alla multa, di 5 miliardi di dollari, decisa dalle autorità americane per risolvere la vertenza con Credit Suisse sui subprime.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.