Rassegna stampa economica del 26 maggio 2017

di Mauro Introzzi

26 mag 2017 ore 07:54

Unicredit, maxi-cessione di immobili per 1,5 miliardi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che Unicredit ha annunciato ieri la dismissione di un maxi portafoglio di beni immobiliari del valore lordo di 1,5 miliardi di euro. Secondo quanto riporta il Sole24Ore l’operazione si basa su un accordo raggiunto tra la società del gruppo Unicredit Subito Casa e i partner Sistemia, Yard e It Auction e prevede la commercializzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare rimpossessato, riveniente da contratti di leasing risolti e tornati nella disponibilità di Unicredit Leasing in Italia.

L’operazione - finora rimasta sotto traccia - sarebbe in cantiere da mesi e rientra nel piano Transform 2019 presentato a dicembre per convincere il mercato a investire nell’aumento da 13 miliardi.





Sfida a 5 per gli npl di IntesaSanpaolo (MF)

Secondo quanto scrive il quotidiano finanziario in queste ore arriveranno le offerte non vincolanti per un portafoglio di sofferenze - di IntesaSanpaolo - del valore di quasi 1,4 miliardi. In corsa, per MF, ci sarebbero 5 soggetti: il fondo Texas Pacific Group affiancato da Prelios e da First Atlantic; l’altro big del private equity Usa, Kkr, alleato con la Coima di Manfredi Catella; il colosso Pimco che ha costituito l’asse con Gwm; Fortress assieme a doBank e Negentropy e infine Cerberus con il partner Kervis. Il portafoglio è composto da un’ottantina di prestiti, nei confronti di società, e rappresentati per buona parte (oltre il 60%) da aree di sviluppo tutte da valorizzare.

La settimana prossima, secondo il quotidiano, sono attese le proposte per un altro progetto di crediti non performanti da 2,1 miliardi di dollari.

Banche venete, escluso il bail-in. I risparmiatori verranno tutelati (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le ultime dichiarazioni del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan sul futuro di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. Secondo l’economista il confronto con la commissione europea è finalizzato a concordare una soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori. Secondo il quotidiano si starebbe lavorando sullo stesso schema del salvataggio di Monte dei Paschi di Siena, con il sacrificio di azionisti e obbligazionisti istituzionali e la tutela dei depositanti e degli obbligazionisti retail senior. Il bail in, ha dichiarato Padoan, “è un’ipotesi esclusa”.

Il ministro ha poi escluso ogni problema di liquidità, visto che i due istituti dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie.

Ieri, intanto, è arrivato l’ok della Corte dei Conti alla garanzia pubblica su 2,2 miliardi di bond che Popolare Vicenza si appresta ad emettere, e su 1,4 miliardi di obbligazioni di Veneto Banca.

Petrolio: tagli Opec deludono e il prezzo crolla (La Repubblica)

Il quotidiano racconta le decisioni prese ieri a Vienna dall’Opec, il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio. I paesi del consorzio hanno deciso di estendere l’accordo firmato nel novembre scorso per il taglio della produzione di greggio, che doveva durare fino al prossimo 30 giugno ma che invece andrà avanti fino al marzo 2018.

Nonostante il nuovo accordo, il prezzo del petrolio è crollato: ci si aspettava una proroga più lunga o un aumento dei tagli oltre gli 1,2 milioni di barili al giorno.

Secondo quanto riporta La Repubblica tutto ciò potrebbe non bastare per fermare il nemico comune dell’Opec: lo shale oil americano, il petrolio che viene estratto dalle rocce attraverso la frantumazione del sottosuolo con getti d’acqua e agenti chimici.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.