Rassegna stampa economica del 26 gennaio 2017

di Mauro Introzzi

26 gen 2017 ore 07:18

Generali, IntesaSanpaolo al lavoro sull’Ops (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che IntesaSanpaolo sarebbe al lavoro per lanciare una Ops (offerta pubblica di scambio) su Generali. Secondo il Sole24Ore la banca starebbe cercando lo schema per una operazione definita “tanto ambiziosa quanto onerosa”.

Secondo quanto scrive il quotidiano economico l’idea di massima rimane quella di una maxi offerta di scambio sui titoli Generali, in un operazione da oltre 15 miliardi.

La banca punta a un progetto che consenta di crescere “nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie”, come si è letto nella nota di martedì sera.

Vandelli (Bper), per Carife nessun aumento di capitale (MF)

Il quotidiano finanziario riporta le parole di Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca. Il banchiere ha escluso totalmente l'ipotesi di una ricapitalizzazione in vista dell'integrazione di CariFerrara, anche perché in caso di fusione tra i due istituti, Ferrara avrebbe un peso attorno al 4,5%.

In tema di tempistica Vandelli ha dichiarato che per formalizzare l'acquisizione c’è ancora bisogno di qualche settimana, nella speranza "di trovare un soggetto dall'altra parte che ci aiuti a indirizzare la soluzione dei problemi che sono rimasti sul tavolo".

Francoforte va all’assalto della City: lasciate Londra, benvenuti in Germania (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che lunedì prossimo una quarantina di banchieri internazionali, in rappresentanza di oltre venti istituti di credito, si incontreranno a Francoforte per sentire dalla Bafin, il supervisore finanziario tedesco, “come si può fare a fuggire dalla City di Londra per approdare nella capitale finanziaria della Germania”.

La notizia, rilanciata dall’agenzia Reuters, indica che all’incontro parteciperanno anche rappresentanti della Banca centrale europea e della Bundesbank.

Mps: via ai bond garantiti dallo Stato (La Repubblica)

La Repubblica indica che il Monte dei Paschi torna sul mercato, grazie alla garanzia dello Stato, per racimolare risorse fresche. L’istituto senese punta a raccogliere 7 miliardi di euro, una somma che se non sarà restituita dalla banca sarà rimborsata dallo Stato.

Tre miliardi scadranno nel 2018 e renderanno lo 0,5%, mentre altri quattro due anni dopo, nel 2020, con una cedola dello 0,75%.

Secondo quanto scrive La Repubblica nel 2017 la banca senese ha intenzione di portare a compimento un programma di emissioni da 15 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.