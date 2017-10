Rassegna stampa economica del 25 ottobre 2017

di Mauro Introzzi

Cartolarizzazione con il «turbo» per gli Npl (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico parla della legge 130 sulle cartolarizzazioni contenuta nella legge di bilancio. Una normativa che potrebbe far decollare la cessione degli Npl, perché andrà di pari passo con lo smaltimento delle garanzie e la messa in circolo, sul mercato, dei beni immobiliari utilizzati a copertura dei crediti deteriorati e in sofferenza.

La legge punta così a velocizzare, migliorare e semplificare la valorizzazione e riqualificazione dei beni immobiliari dati a garanzia dei crediti ceduti. Il Sole24Ore scrive che il testo è in attesa di essere trasmesso al Senato e può essere oggetto di modifiche dell’ultim’ora.



Il Monte vale come BancoBpm (MF)

Il quotidiano finanziario, in un articolo a firma di Luca Gualtieri, presenta il ritorno in borsa - previsto per oggi - di Monte dei Paschi di Siena. Un ritorno che potrebbe essere accompagnato da una forte volatilità del titolo, dovuto all’assenza di un prezzo di riferimento. Tanto che Borsa Italiana ha esposto il divieto di inserire ordini senza limiti di prezzo.

Un valore indicativo potrebbe comunque esserci: la stessa banca ha “prudenzialmente” valorizzato le proprie azioni 4,28 euro, per una capitalizzazione teorica di 4,75 miliardi.

A quel prezzo, indica MF, la banca varrebbe 0,45 volte gli asset tangibili, all’incirca come BancoBpm, BPER Banca e UBI Banca, istituti con una spiccata vocazione retail.

I big dell’industria italiana. Enel scala la classifica dei ricavi (Corriere della Sera)

Il quotidiano riprende la ricerca sulle «Principali società italiane» a cura dell’Ufficio studi di Mediobanca. Dalla classifica emerge che Enel è diventato il primo gruppo industriale italiano, con un fatturato di 69,1 miliardi di euro e utili per 4,7 miliardi nel 2016. Il colosso elettrico ha scalzato Exor, che dominava da 2 anni e che è uscita dalla classifica delle prime 20 società tricolori perché trasferitasi in Olanda.

Dopo Enel si colloca Eni, che paga la contrazione del prezzo del barile e decrementa il proprio fatturato del 22,9% dopo il -26% dell’anno precedente. Infine il bronzo nel segmento delle società industriali spetta al Gse, la società pubblica che svolge attività di compravendita di energia elettrica con vendite che nel 2016 hanno toccato i 29,3 miliardi.

Il Corriere scrive infine che il più grande datore di lavoro del Paese è invece Poste Italiane, con 141mila dipendenti, segue Luxottica (82mila) e oltre i 60mila per Ferrovie dello Stato, Edizione, Enel e Telecom Italia.

Pensioni, scatta l’aumento dell’età. Dal 2019 si lascerà il lavoro a 67 anni (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che ieri l’Istat ha certificato l’incremento dell’aspettativa di vita. Così, dal 1° gennaio del 2019 si andrà in pensione a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad oggi.

Nel frattempo La Repubblica scrive che altri pericoli si profilano per la spesa pensionistica: oggi infatti è attesa la sentenza della Corte Costituzionale sulla rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Così, spiega La Repubblica “se il provvedimento Poletti del 2015 dovesse essere bocciato, ripristinando il completo sistema di indicizzazione, si rischierebbe, secondo quanto affermato dal legale dell’Inps Luigi Caliulo a margine dell’udienza della Corte, una botta da almeno 30 miliardi sulle casse dello Stato”.

