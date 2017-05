Rassegna stampa economica del 25 maggio 2017

di Mauro Introzzi

25 mag 2017 ore 07:20

Mps, per la cartolarizzazione Fonspa e Fortress con Atlante (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che, mentre continuano le trattative in sede europea sul nuovo piano industriale di Monte dei Paschi, si sta definendo il capitolo dei crediti deteriorati. Secondo il quotidiano Fonspa e Fortress affiancheranno il Fondo Atlante nella maxi-cartolarizzazione degli Npl dell’istituto senese.

Il modello ricostruito dal quotidiano economico, indica che a essere cartolarizzate saranno 27 miliardi lordi di sofferenze, da trasferire a un veicolo a un valore vicino al 20%. Secondo quanto scrive Il Sole24Ore il veicolo emetterà 1,6 miliardi di titoli junior e mezzanini: 900 milioni di essi dovrebbero andare ad Atlante mentre il resto sarà suddiviso in parti uguali tra Fortress e Credito Fondiario, che potrebbe coinvolgere il socio Elliott come ulteriore investitore; altri 3,3 miliardi di titoli senior, con Gacs, saranno distribuiti sul mercato.





A Bruxelles fumata nera sulle banche venete (MF)

MF fa un resoconto dell’incontro tenutosi nelle scorse ore, nella sede dell’Antitrust europeo, tra Fabrizio Viola e Cristiano Carrus, rispettivamente amministratore delegato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e i funzionari della direzione generale Concorrenza della Commissione Europea. Il summit ha avuto un esito negativo perché Bruxelles non avrebbe modificato le proprie posizioni e pretenderebbe un miliardo di capitale aggiuntivo dai privati per dare il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale di Stato dei due istituti.

La direzione Concorrenza della Commissione Ue, che mira a verificare la solvibilità prospettica degli istituti, ritiene secondo MF che le previsioni delle banche sulla redditività, sarebbero troppo ambiziose.





Emissioni, la difesa di Fca: Da noi nessuna truffa (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera racconta la difesa di Fiat Chrysler Automobiles alle accuse di aver violato le regole di salvaguardia ambientale. Il numero uno della società, Sergio Marchionne, ha radunato la prima fila dei manager per rassicurarla e per predisporre la difesa.

Nel frattempo ieri si è tenuta un’udienza al Tribunale Federale di San Francisco, in California, durante la quale il gruppo italo americano si è difeso da una class action depositata lo scorso 1 dicembre.

Secondo il Corriere della Sera Fca ha molti elementi per difendere la propria posizione e anche gli analisti ritengono che un’eventuale multa dovrebbe essere di molto inferiore a quella ipotizzata dai media.

Allarme Bce: Rischio shock sui titoli italiani (La Repubblica)

La Repubblica riprende il semestrale Rapporto sulla stabilità finanziaria diffuso ieri dalla Bce. Secondo Francoforte si stanno accumulando fattori che potrebbero aumentare l’onere sui bond e, dunque, la percezione del rischio legata ai Paesi con eccessivi debiti pubblici o che soffrono di una fragilità del sistema creditizio. Il riferimento all’Italia appare chiaro. Per il nostro paese le nubi che si addensano all’orizzonte si chiamano taglio degli acquisti di bond da parte della Bce, aumento dei tassi, incertezza politica: tutti fattori che renderanno più costoso l’immenso debito pubblico.

Secondo la Bce in un contesto macroeconomico che sta generalmente migliorando, esistono delle bombe ad orologeria che potrebbero far impennare improvvisamente gli oneri sui bond dell’eurozona senza un corrispondente miglioramento delle prospettive di crescita.

