Rassegna stampa economica del 25 gennaio 2018

di Mauro Introzzi

25 gen 2018 ore 07:02

Fineco e Banca Imi primi su azioni e bond (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riprende i dati di Assosim, l’associazione italiana intermediari dei mercati finanziari, sui volumi intermediari nel 2017. Dalla classifica emerge che, con una quota di mercato di poco inferiore al 20%, Fineco e Banca Imi sono stati i primi intermediari sui mercati italiani per controvalore scambiato rispettivamente sul segmento azioni e obbligazioni.

Sul primo fronte Fineco, con il 19,65% in termini di controvalore scambiato, ha preceduto Banca Imi (9,08%) e Iwbank (8,77%). Sull’obbligazionario è invece Banca Imi, con una quota di mercato del 19,95%, a guidare la classifica, seguita da Banca Akros (14,82%) e Iccrea (10,43%).

Banco studia maxi-cessione di npl (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che BancoBPM starebbe valutando di alzare da 3 a 5 miliardi l’importo della cartolarizzazione, per il 2018, dei suoi crediti non performanti. Un’operazione che godrebbe della garanzia pubblica (Gacs), una caratteristica che consente di restringere la forchetta degli spread, avvicinando il prezzo al valore di libro dei crediti. Basti pensare che nelle ultime operazioni di questo genere si sono registrate valutazioni comprese tra il 30% e il 35% del nominale rispetto al 18-22% dei prezzi medi di mercato.

Secondo quanto riporta MF, di questa opportunità si sarebbe discusso nel consiglio di amministrazione di martedì 23. La decisione, sempre a quanto scrive il quotidiano finanziario, non sarebbe ancora stata presa e si dovrà probabilmente attendere la metà di febbraio per avere un quadro completo.

Benetton pronto a salire tra i soci Generali con il raddoppio al 2% (Corriere della Sera)

Il quotidiano indica che Edizione, la holding della famiglia Benetton, punterebbe a raddoppiare la quota nel capitale di Generali, portandola dall’attuale 0,9% a circa il 2%. Gli acquisti sul mercato sarebbero già in corso anche e Benetton, “che peraltro non ha l’obbligo di dichiarare la quota visto che resterebbe comunque sotto la soglia del 3%”, diventerebbe uno dei principali investitori nella compagnia assicurativa di Trieste. Il Corriere della Sera ricorda infatti che “il primo azionista è Mediobanca con il 13%, seguono Caltagirone con il 3,55% e Leonardo Del Vecchio con il 3,16%, mentre De Agostini con l’1,5% verrebbe superata da Edizione”.

Intesa ingloba le ultime sette banche del gruppo (La Repubblica)

Il quotidiano indica che nel piano che IntesaSanpaolo ufficializzerà il prossimo 6 febbraio (che avrà per priorità la vendita di sofferenze creditizie per almeno 10-15 miliardi) saranno incorporate le ultime sette banche del gruppo in Italia: il Banco di Napoli e le Casse di risparmio di Forlì, Firenze, Fvg, Veneto, Pistoia, Bologna.

La Repubblica precisa che “i sette marchi – come già altri 14 dal 2011 - saranno fusi, con la migrazione delle piattaforme tecnologiche e lo smantellamento dei cda”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.