Rassegna stampa economica del 24 novembre 2017

di Mauro Introzzi

24 nov 2017 ore 07:42

Mps, raccolta in crescita per 11 miliardi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate ieri durante l’audizione davanti alla Commissione d’inchiesta sulle crisi bancarie dall’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli.

Il banchiere ha dichiarato che per tornare a una redditività sostenibile a recuperare le quote di mercato perdute serviranno degli anni.

Dopo il piano di salvataggio che ha visto lo Stato fare il suo ingresso nel capitale con una quota del 68% circa iniziano, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ad arrivare del segnali positivi. A tal proposito Morelli ha detto che la raccolta, precipitata nel 2016 e con un picco a dicembre, dopo l’esito del referendum costituzionale, sta recuperando più velocemente del previsto e ha un segno positivo di 11 miliardi (a fine settembre).

Il destino della rete Tim in bilico tra spin-off e Ipo (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico mette sotto la lente Telecom Italia, ieri in grande spolvero a Piazza Affari. Secondo quanto riporta il Sole24Ore il gruppo telefonico avrebbe smentito che l’amministratore delegato Amos Genish abbia parlato di separazione della rete al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha incontrato due volte nell’ultimo mese. Il responsabile del dicastero ha invece dichiarato che “con il manager si è avuta una discussione molto costruttiva” e che “per quanto attiene l’interesse nazionale si tratta di avere una rete ancora più neutra”.

Intanto, alla base del rialzo di ieri, secondo il Sole24Ore, ci sarebbe lo scenario dello spin-off della rete, corroborato della notizia che “il progetto di scorporo sarà portato all’esame del consiglio, chiamato il 5 dicembre a discutere le linee strategiche del gruppo”.

Pensioni, per i 15 lavori più gravosi sarà permanente lo sconto di 5 mesi (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che un chiarimento arrivato dalla relazione tecnica sull’emendamento che il governo ha presentato ieri al disegno di legge di Bilancio, in discussione al Senato, ha reso noto che lo sconto di cinque mesi sull’uscita anticipata per i lavoratori delle 15 categorie gravose individuate dal governo (dalle maestre d’asilo ai muratori) “si applicherà non solo nel 2019, quando 14.600 persone potranno lasciare il lavoro a 66 anni e sette mesi, evitando lo scatto a 67 anni che riguarderà tutti gli altri, ma resterà valido anche per gli anni a seguire, quando l’asticella continuerà a salire, anche se con uno scatto più morbido nel 2021 per effetto del nuovo metodo calcolo della speranza di vita”.

Il Corriere spiega che da qui al 2027, a beneficiare dello sconto saranno 167 mila persone con un costo stimato, sempre fino al 2027, di 1,4 miliardi di euro.

Riparte l’Alitalia commissariata ma da sola non ha futuro (La Repubblica)

Il quotidiano fa il punto della situazione su Alitalia e su una sua “insperata rinascita”. Il vettore sta operando con un profilo da low cost grazie al taglio dei costi e alla riduzione del personale. Il quotidiano ricorda che il gruppo sta volando da solo “grazie ad un’iniezione di liquidità da 900 milioni, meno della metà di quanto messo sul piatto inutilmente da Etihad 4 anni fa”.

Ma ciò non basta ad assicurare un futuro alla società, che secondo gli osservatori più esperti non potrà comunque continuare da sola. Secondo La Repubblica lo pensano anche i 3 commissari che ce l’hanno in gestione, che però aspettano il momento e le condizioni migliori per una cessione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.