Rassegna stampa economica del 24 agosto 2017

di Mauro Introzzi

24 ago 2017 ore 08:20

Così cambierà l’Euribor, il tasso-guida dei mutui (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che entro la fine del 2017 verrà rinnovato il tasso Euribor, il saggio calcolato giornalmente che esprime l’ interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le banche europee, diventato il riferimento per i mutui a tasso variabile. Un parametro importante, riferimento per i mutui a tasso variabile e indicizzazione per molti titoli di stato, che secondo le stime "muove" 180mila miliardi.

Secondo il Sole24Ore il nuovo tasso "dovrà essere affidabile, volatile (ma non troppo), agganciato il più possibile alla realtà e non alle supposizioni di 20 banchieri".

Mps vale tra 4,7 e 5 miliardi (MF)

Il quotidiano finanziario riprende un'analisi di Equita Sim su Monte dei Paschi di Siena. La banca, sul mercato over the counter, ha una valutazione compresa tra i 4,7 e i 5 miliardi di euro (tra i 4,15 e i 4,35 euro per azione), un prezzo che sconta un multiplo price/earning (prezzo/utili) di 15/16 volte e che a Equita Sim pare corretto.

MF mette in evidenza come, a questi livelli di prezzo, il valore della quota del Mef registra una perdita di 2,1 miliardi, portando a 23 miliardi di euro il conto aggiornato del salvataggio delle banche in Italia: 10 miliardi a carico del settore privato e 13 miliardi per lo Stato.

Draghi difende il piano di stimoli. Nella Bce se ne discute la fine (Corriere della Sera)

Prosegue la discussione e il dibattito sul tapering europeo, cioè sull’uscita dalla politica monetaria non convenzionale e di stimolo della Bce. Il quotidiano riporta quanto indicato ieri da Jens Weidmann, il numero uno della Bundesbank. Secondo l'economiasta "gli acquisti di titoli sui mercati da parte della Banca centrale europea non dovrebbero essere prolungati, cioè dovrebbero finire con l’anno". Secondo Weidmann, inoltre, "il tapering dovrebbe essere annunciato con chiarezza per fare sì che si realizzi un’uscita ordinata".

Il Corriere della Sera scrive poi che ieri, Draghi ha tenuto un discorso ai Premi Nobel dell’economia riuniti a Lindau, Germania, ma non è entrato nel merito del tapering.

Fca, la cessione di Marelli e Comau prima dello spin-off di Alfa e Maserati (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che nonostante le smentite della stessa società le voci sul possibile spezzatino di Fiat Chrysler Automobiles si infittiscono. L’agenzia di stampa internazionale Bloomberg ipotizzava ieri lo scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per creare il polo del lusso italiano. Altre indiscrezioni circolate ieri indicavano che ben prima di questi futuribili scenari sarebbero ormai maturi i tempi per lo spin off della componentistica, con la cessione di Marelli e Comau.

Infine secondo La Repubblica "da New York e da Pechino fonti autorevoli confermano l’interesse dei cinesi di Great Wall per il marchio Jeep".

