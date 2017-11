Rassegna stampa economica del 23 novembre 2017

di Mauro Introzzi

23 nov 2017 ore 07:08

Atlantia, controffensiva su Abertis (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che Atantia potrebbe assestare un nuovo colpo nella partita per il controllo della spagnola Abertis.

Al Sole24Ore risulta che la settimana scorsa, durante un lungo road show con gli investitori, Atlantia abbia illustrato le diverse opzioni sul tavolo per rilanciare sull’offerta di Acs-Hochtief su Abertis: “trasformare l’attuale proposta contanti-carta in un’offerta tutta cash, oppure mantenere la struttura invariata e agire solo sull’asticella del prezzo”. Secondo il quotidiano l’opzione più probabile è quella di mantenere in vita l’attuale composizione dell’offerta agendo solo sulla parte cash.

Una rete per Carige: dalla Sga a Algebris. I rilievi della Bce (Corriere della Sera)

Il quotidiano riprende le parole pronunciate ieri dall’amministratore delegato di Banca Carige, Paolo Fiorentino, durante la presentazione alla comunità finanziaria dell’operazione di aumento di capitale da 560 milioni di euro dell’istituto ligure. Il manager si è detto ottimista sul rafforzamento patrimoniale, definendo l’aumento “blindato” e indicando che lo avrebbe lanciato “anche senza consorzio di garanzia”.

Il Corriere riporta infine che Fiorentino ha poi escluso un aumento addizionale commentando le valutazioni di Bce sul fatto che Carige potrebbe “essere costretta ad assumere ulteriori iniziative di rafforzamento patrimoniale”.

Mps, restano Morelli e Falciai. Il cda fa posto alle Generali (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che il ministero dell’economia, principale socio di Montepaschi on una quota di circa il 68%, ha scelto di non cambiare i vertici dell’istituto senese confermando il presidente Alessandro Falciai, l’amministratore delegato Marco Morelli e quattro consiglieri uscenti.

La Repubblica ricorda che i prossimi consiglieri saranno 15: oltre ai 12 del Tesoro ce ne saranno 3 indicati da Generali, secondo azionista - con il 4% - dopo la conversione forzosa di bond subordinati.

Il quotidiano indica infine che “è prevalsa la continuità, per il cda che nel prossimo triennio dovrà completare il risanamento della banca e agevolare un’aggregazione che consenta al Tesoro di uscire dal capitale”.

