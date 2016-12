Rassegna stampa economica del 23 dicembre 2016

di Mauro Introzzi

23 dic 2016 ore 08:47

Alitalia, gli azionisti approvano la fase due del piano industriale (Il Sole24Ore)

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità in casa Alitalia. Nelle scorse ore è arrivata una soluzione tampone per la compagnia aerea al termine di una trattativa a oltranza, condotta dal presidente Luca Cordero di Montezemolo e sostenuta dietro le quinte dal governo.

Le discussioni hanno sbloccato 122 milioni di linee di credito rimaste finora congelate, sui 180 milioni resi disponibili dagli istituti (e in piccola parte già usati).

Il quotidiano scrive poi che il via libera è stato accompagnato da un ok di massima del cda sulle direttrici del piano industriale firmato dall’ad Cramer Ball, ma vincolato a un preciso percorso che, da qui a due mesi (esattamente quelli “coperti” dalla liquidità liberata ieri), il management dovrà mettere in campo e su cui sarà alta anche l’attenzione del Governo.



Sulla riforma delle Popolari il confronto è tutt’altro che finito (MF)

MF torna a parlare della riforma delle popolari, indicando che “sull’intervento della Corte costituzionale sulla legge di riforma delle banche popolari sta montando una certa confusione”. Nei giorni scorsi la Consulta ha dichiarato in parte inammissibile la questione sollevata dalla regione Lombardia sul conflitto di attribuzioni tra Regioni e Stato

Le argomentazioni della Corte costituzionale fanno leva sulla tutela del risparmio come attribuzione esclusiva dello Stato e sulla non sindacabilità della soglia di 8 miliardi, assunta come livello degli asset dal quale scatta la sottoposizione delle Popolari alla riforma, "perché si tratta di una scelta tecnica non manifestamente irragionevole".



Sì al decreto che salva Mps (Corriere della Sera)

Nella notte è arrivato l’ok, dal Consiglio dei Ministri, al decreto per un fondo da 20 miliardi a favore delle banche in crisi. Il via libera si è reso necessario dopo che la stessa Mps ha preso atto fallimento del suo progetto di ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro.

Il Tesoro interverrà quindi con un aumento di capitale precauzionale a sostegno della terza banca del Paese, che - secondo quanto ha indicato il ministro Padoan - “potrà così continuare a operare con la piena tranquillità dei risparmiatori e dei dipendenti”.

Il Corriere della Sera spiega l’operazione e evidenzia che con l’ingresso dello Stato nell’azionariato (in misura che ancora non è stata definita), gli azionisti vedranno diluito il loro capitale mentre gli investitori istituzionali che posseggono obbligazioni subordinate vedranno i loro bond convertiti in azioni al 75% del loro valore. Saranno invece tutelati al 100% i piccoli risparmiatori che detengono quei titoli: ai possessori delle Upper Tier II la banca proporrà obbligazioni ordinarie in cambio delle azioni frutto della conversione forzata, e il Tesoro acquisterà le azioni scambiate.

Il quotidiano scrive poi che l’insuccesso dell’aumento di capitale fa venir meno la cessione delle sofferenze, almeno per ora e nei termini in cui era stata architettata. E fa saltare la conversione delle obbligazioni offerta dalla banca: i titoli conferiti saranno restituiti ai rispettivi portatori.



Mediaset, Vivendi a un soffio dall’Opa (La Repubblica)

Il quotidiano torna sulla contesa tra Fininvest e Vivendi su Mediaset. I transalpini sono arrivati a detenere il 28,8% del capitale e il 29,94% dei diritti di voto, arrivando alla soglia dell'Opa obbligatoria. Secondo il quotidiano Vivendi non può più comprare (a meno che non sia disposta anche a lanciare l’Opa) mentre Fininvest (che ha il 39% dei diritti di voto) non potrà tornare ad accumulare azioni fino ad aprile.

Se si innescasse una battaglia a colpi di Opa è rilevante ricordare che Vivendi ha comprato azioni Mediaset sul mercato pagando fino a 4,5 euro, un valore che sarebbe significativo nel caso in cui volessero salire sopra il 30% e promuovere l’Opa obbligatoria.

Fininvest, invece, ha fatto gli ultimi acquisti qualche giorno fa pagando le azioni poco meno di 3,6 euro; pertanto superare la soglia dell’obbligatoria e promuovere un’Offerta per arrotondare la partecipazione, potrebbe costarle di meno.

Inoltre, se Vivendi lanciasse un’Opa sul gruppo di Cologno, sarebbe costretta a promuovere un’offerta a cascata su Mediaset Espana (pare invece esclusa quella su Ei Towers), mentre Fininvest (che oggi avrebbe in agenda un cda) potrebbe evitare l’Opa a cascata, dato che non c’è un cambio di controllo.

