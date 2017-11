Rassegna stampa economica del 22 novembre 2017

di Mauro Introzzi

22 nov 2017

Alitalia ha in cassa 850 milioni (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico ha riportato le parole di Luigi Gubitosi, uno dei commissari straordinari di Alitalia. Secondo il manager il vettore ha in cassa 849,6 milioni di euro sui 900 milioni del prestito ponte. Una somma che secondo Gubitosi basta per permettere ai vertici del gruppo “di essere stabili e forti nella trattativa”.

Il commissario ha poi annunciato che nel 2017 Alitalia riuscirà a chiudere con una crescita dei ricavi di circa l’1-1,5%, in linea con l’espansione del paese e soprattutto in controtendenza rispetto al -6%, -6%, e -5% registrato nei tre anni precedenti, un risultato ottenuto nonostante alcuni mesi difficili tra maggio e giugno.

Bankitalia: rincarano i conti correnti, un euro in più (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta i dati diffusi dalla Banca d’Italia sui conti correnti delle famiglie. Nel 2016 la spesa media di gestione di un conto è cresciuta di circa 1,1 euro rispetto all’anno precedente, attestandosi a 77,6 euro dai 76,5 euro dell’ultima rilevazione.

L’aumento sarebbe da imputare ai maggiori canoni per le carte di credito e di debito e alle maggiori commissioni pagate per le operazioni effettuate. I conti correnti online, per la prima volta nella ricerca di Bankitalia, hanno evidenziato il loro costo “significativamente meno oneroso”: 14,7 euro in media in un anno.

Il Corriere scrive che c’è un’importante novità dal punto di vista dell’operatività dei servizi di pagamento. Ieri ha debuttato in Italia il nuovo sistema dei bonifici istantanei in euro. IntesaSanpaolo, UniCredit e il gruppo Banca Sella hanno lanciato il servizio di pagamento basato sul nuovo schema Sepa Instant Credit Transfer dello European Payment Council (EPC).

Mps, il Tesoro vuole confermare Morelli e Falciai (La Repubblica)

Il quotidiano ricorda che dovrebbe arrivare oggi la lista del ministero dell’economia in vista dell’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. Il Tesoro, azionista della banca senese al 68%, sceglierà 10 dei 13 consiglieri

Secondo quanto riporta La Repubblica il ministero sarebbe intenzionato a confermare l’amministratore delegato Marco Morelli e il presidente Alessandro Falciai, insieme circa metà dei consiglieri attuali, specie le donne.

Secondo il quotidiano chi metterà invece tre nomi nuovi è Generali, socio al 4% che non avrà rivali tra i fondi del mercato.

Nel frattempo un faro su Mps è stato acceso anche dalla Commissione d’inchiesta sulle banche.

Il direttore generale della Consob Angelo Apponi ha opposto al fuoco di fila delle domande di deputati e senatori le tante sanzioni comminate, ma anche le difficoltà delle indagini, a fronte di un “comportamento doloso dell’intero management della banca chs ha fatto di tutto per occultare le attività poste in essere, soprattutto per occultare le perdite”.

