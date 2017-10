Rassegna stampa economica del 20 ottobre 2017

di Mauro Introzzi

20 ott 2017 ore 07:05

Abertis, la Caixa dice sì ad Atlantia (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le ultime sull’Opas di Atlantia su Abertis, raccontando che nella giornata di ieri, all’indomani della contro offerta da 18,76 euro per ogni titolo Abertis promossa da Hochtief, il cda del gruppo iberico ha fatto sapere di giudicare - all’unanimità - il piano italiano positivo, seppure migliorabile. Il Sole24Ore scrive che in sintesi, dunque, Abertis ha promosso il progetto industriale ma ha altresì rilevato, come era logico supporre dopo la contro offerta di Perez, “un prezzo che oggi deve necessariamente essere rivisto”.

Nel frattempo l’azionista Caixa si è detta pronta a consegnare il proprio 22,25% del capitale all’offerta di Atlantia. L’istituto, anche tenendo conto delle considerazioni industriali del progetto, valuta positivamente l’offerta e “l’intenzione, ad oggi, è di accettare l’offerta con tutte le sue azioni aderendo all’opzione dello scambio”.

Rosneft rafforza il rapporto con Eni e Saipem (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che a fine dicembre, insieme a Eni e Saipem, il gruppo russo Rosneft inizierà le attività di perforazione sui fondali del mar Nero ed è pronto a salire di un altro 5% in Zohr. Lo ha dichiarato ieri il presidente e amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, nel corso del decimo Eurasian Economic Forum in corso a Verona. Secondo quanto riporta MF il leader del colosso petrolifero russo ha anche indicato che Rosneft "ha sottoscritto con Eni un accordo globale che prevede l'ampliamento della cooperazione in tutti i settori: dalla trasformazione ai segmenti tecnologici".

Super sconti a chi fa pubblicità sui giornali (Corriere della Sera)

Il quotidiano spiega come funziona il credito d’imposta fino al 90% per l’investimento in pubblicità sulla stampa. Il provvedimento è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e indica che hanno accesso al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nella seconda metà del 2016. In altre parole il Corriere spiega che, a fronte di un investimento in pubblicità che passa da 100 (seconda metà 2016) a 110 (seconda metà 2017), l’inserzionista avrà diritto a un credito fiscale calcolato sull’eccedenza.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto esclusivamente agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. E sono esclusigli investimenti sulle radio e tv locali.

Governo e Tim trattano. Calenda: “Con Genish il clima è migliorato” (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che si starebbe ricucendo lo strappo creatosi a inizio estate tra la Telecom versione Vivendi e il governo italiano.

Nelle scorse ore, al termine dell’incontro con il neo amministratore delegato di Telecom Italia Amos Genish, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con toni entusiastici l’esito del meeting, definendolo ”un incontro produttivo e costruttivo”, “il migliore da quando faccio il ministro con il management di Tim”.

La Repubblica scrive inoltre che nessun commento è arrivato invece da Genish.

Il manager è già al lavoro su un piano industriale che sarà pronto per fine anno e che sarà approvato dal cda nei dettagli a gennaio e sarà presentato al mercato a inizio febbraio.

