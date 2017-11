Rassegna stampa economica del 20 novembre 2017

di Mauro Introzzi

20 nov 2017 ore 07:17

Fiorentino: ‘già coperta oltre metà aumento Carige’ (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico ha intervistato Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Carige, sull’aumento di capitale dell’istituto ligure. Il banchiere, a poche ore dall’accordo con Credit Suisse, Deutsche e Barclays che ha reso l’aumento virtualmente in porto, ha messo in evidenza che per la prima volta, in tempi recenti, “una banca italiana dimostra di potercela fare da sola, senza l’intervento dello Stato o del sistema bancario”.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, Paolo Fiorentino avrebbe dichiarato che dell’aumento di capitale può considerarsi virtualmente coperta una quota di quasi 300 milioni di euro, tra i soci noti, qualcuno nuovo di natura istituzionale, e gli ex bondholder. Sulla domanda se entreranno nel capitale anche Generali, IntesaSanpaolo e Unipol Fiorentino ha dichiarato che bisognerà attendere, anche se si sarebbe registrata “un’ottima predisposizione di tutti”.

In Piazza Affari vanno i titoli da Pil (L’Economia - Corriere della Sera)

L’inserto economico del quotidiano mette sotto la lente i titoli azionari che potrebbero beneficiare della crescita italiana, oltre le attese nel terzo trimestre dell’anno.

Il dato preliminare sullo scorso quarto ha battuto le stime degli analisti, con una crescita dell’1,7% sullo stesso periodo del 2016. Un risultato, evidenzia L’Economia, che non si vedeva dal 2006, quanto il Pil crebbe del 2,3% e l’idice principale d Piazza Affari era oltre 40mila punti (poco meno del doppio dell’attuale 22mila punti).

Ma quali sono i titoli che potrebbero beneficiare di questa crescita? Da Atlantia a Mediaset, da Terna a Ascopiave e A2A, la crescita farà bene ai business molto domestici.

Lungo raggio verso sud e più voli su Linate, chi vincerà nell’Alitalia formato Lufthansa (Affari & Finanza - La Repubblica)

L’inserto settimanale del quotidiano scrive dell’interesse dei tedeschi di Lufthansa per Alitalia. Secondo Affari & Finanza si starebbero stringendo i tempi ma la trattativa sarà ancora lunga. Il finale sempre comunque già scritto: Lufthansa sarebbe in pole position, quasi senza avversari, per rilevare la ex compagnia di bandiera italiana.

Per il quotidiano "Fiumicino diventerà un hub alla pari con Monaco e Francoforte e Linate sarà valorizzato". Il nodo, però resterebbero gli esuberi. Altri nodi da sciogliere sono il prezzo, le garanzie su rotte e hub a Fiumicino e la flotta.

