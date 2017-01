Rassegna stampa economica del 20 gennaio 2017

di Mauro Introzzi

20 gen 2017 ore 07:33

Liquidità, lo scudo pubblico si allarga su sei banche (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che ieri è arrivata la notifica da parte del Tesoro del decreto che concede a Monte dei Paschi la garanzia pubblica sulle emissioni di liquidità. Ma questa rete, evidenzia il Sole24Ore, si estende ben oltre: la stessa garanzia è stata concessa in queste settimane anche a Cariferrara, Banca Marche e Banca Etruria, e dopo l’approvazione ottenuta a Bruxelles sarà applicata anche per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Proprio il Monte rimane comunque il destinatario numero uno della garanzia pubblica. In gioco ci sarebbe un programma di emissioni fino a 15 miliardi di euro, aperto da una prima tranche che dovrebbe viaggiare intorno a quota 1,5-2 miliardi. In seconda posizione, in termini di dimensioni, dovrebbero invece attestarsi le due banche venete gestite dal fondo Atlante.

Il quotidiano riporta che in questa fase l’impatto sui conti pubblici sarà nullo: comincerà eventualmente a farsi sentire solo se la garanzia andrà esercitata davvero perché le banche interessate non riescono a rimborsare i titoli in scadenza.

Vegas: per Mps prezzo basato sul patrimonio (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che il presidente della Consob Giuseppe Vegas ha proposto un metodo per valutare i titoli Montepaschi che saranno sottoscritti dal Tesoro. Secondo Vegas, intervenuto in un’audizione sul decreto salva-risparmio davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, il prezzo delle azioni Mps che saranno sottoscritte dal ministero dell’Economia dovrebbe basarsi sul patrimonio netto della banca e non solo sulle quotazioni del titolo.

Secondo il numero uno Consob “l’utilizzo per gli emittenti quotati del solo prezzo di quotazione potrebbe non consentire una corretta stima del valore economico e patrimoniale. L’andamento delle quotazioni nel periodo ipotizzato potrebbe infatti essere influenzato da fattori di natura speculativa, amplificati dalla volatilità del titolo”.

Brexit, fuga dei big dalla City. I tagli di JpMorgan, Hsbc e Ubs (Corriere della Sera)

Il quotidiano indica che le modalità della Brexit (che dovrebbe essere hard) annunciata nei giorni scorsi da Theresa May starebbe accelerando i piani di fuga delle banche internazionali dalla City.

Il ceo di Hsbc, Steve Gulliver, ha confermato che la banca potrebbe muovere circa mille dipendenti a Parigi. Il presidente di Ubs, Axel Weber, ha anticipato che il gruppo svizzero potrebbe spostare un migliaio dei circa 5 mila dipendenti. Il numero uno di Jp Morgan Jamie Dimon ha sostenuto che il trasloco potrebbe toccare 4 mila dei 16 mila dipendenti dell’istituto. Anche Goldman Sachs starebbe facendo piani in proposito, ma nessuna decisione è stata ancora presa.

Un nuovo record per i voucher, ma l’Inps ne “cancella” 9 milioni (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le statistiche 2016 sui voucher, i buoni lavoro da 10 euro lordi l’ora. Lo scorso anno ne sono stati venduti 134 milioni, il 23,9% in più rispetto al 2015 e in salita del 95% sul 2014. Ma negli ultimi mesi è rallentato il loro ritmo di crescita, fin quasi ad azzerarsi in dicembre a quota 11,5 milioni, un soffio sopra il livello di dicembre 2015 (+0,8%). Secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti è il primo effetto delle norme sulla tracciabilità introdotte a ottobre, che impongono l’obbligo di invio di sms o mail all’Ispettorato almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro

Nel 2016, inoltre, sono calate del 14,8% le richieste di cassa integrazione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.