Rassegna stampa economica del 20 aprile 2017

di Mauro Introzzi

20 apr 2017 ore 07:08

Per gli Npl di BancoBPM sono in gara Bain, Blackstone, Algebris e Cerberus (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che il BancoBPM, nell’ambito del progetto ribattezzato Project Rainbow, avrebbe selezionato dei soggetti per il suo portafoglio di crediti deteriorati garantiti da sottostante immobiliare.

Per gli Npl, di gross book value compreso tra 700 e 800 milioni di euro, ci sarebbero in gara il colosso statunitense Blackstone, Cerberus, ma anche il fondo Bain Capital Credit e Algebris.

Bundesbank, 800 banche tedesche a rischio con tassi più alti (MF)

Il quotidiano finanziario riporta le parole di Andreas Dombret, consigliere della Banca Centrale Tedesca, sulle possibili conseguenze di un rialzo dei tassi sulle banche teutoniche. Il banchiere della Bundesbank ha detto in un'intervista a Boersenzeitung che tassi di interesse più elevati potrebbero mettere a rischio il 50% degli istituti di credito tedeschi. Si tratta, secondo quanto riporta MF, di istituti di medie-piccole dimensioni.

La Buba sta vigilando su queste banche e ha richiesto agli istituti piani aggiornati per il periodo 2017-2021 in cinque diversi scenari di tassi di interesse.





Atlantia-Abertis, nozze da 16 miliardi. Il mercato punta su contanti e azioni (Corriere della Sera)

Il quotidiano aggiorna sulle indiscrezioni legate all’operazione di integrazione tra Atlantia e Abertis. Ci sarebbe stato un incontro tra i vertici dei gruppi autostradali e, secondo il Corriere della Sera (che cita la stampa spagnola), si sarebbe individuato un valore di 16 euro che Atlantia sarebbe pronta a riconoscere agli azionisti di Abertis. Il valore incorporerebbe un premio del 15% rispetto alle quotazioni medie degli ultimi mesi di Abertis e sarebbe corrisposto in contanti e azioni.





Saipem cambia pelle: dal petrolio al vento (La Repubblica)

Secondo quanto scrive il quotidiano Saipem sarebbe pronta a cambiare il suo perimetro di attività per adeguarsi alla transizione energetica in atto. Per anni è stata leader, a livello mondiale, per i servizi alle grandi oil company, dalla perforazione alla messa in produzione di pozzi, oltre alla costruzione di oleodotti e gasdotti. Ora, secondo La Repubblica, avrebbe invece deciso di puntare su due nuovi business: la costruzione di impianti eolici off shore e proporsi per le opere di smantellamento delle grandi piattaforme marine per la ricerca di petrolio, il cosiddetto “decommissioning”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.