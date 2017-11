Rassegna stampa economica del 2 novembre 2017

di Mauro Introzzi

2 nov 2017 ore 06:54

Powell scelto per la presidenza della Fed (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che ieri serata è arrivata la notifica della Casa Bianca al governatore della Fed Jerome Powell sull’intenzione del presidente americano Donald Trump di nominarlo presidente della Federal Reserve. La decisione, ufficializzata oggi, era nell’aria da qualche giorno.

Nel frattempo ieri la Federal Reserve non ha sostanzialmente modificato l’orientamento della sua politica monetaria, né ha tentato di alterare le attese dei mercati, che puntano con decisione su un nuovo rialzo dei tassi - ieri rimasti fermi all’1-1,25% - a dicembre. Secondo quanto scrive il Sole24Ore la Fed ha dichiarato che “la crescita è solida, ma l’inflazione è debole”.

Bitcoin scatenato: vola a 6.600 dollari (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente il bitcoin, che nelle scorse ore è arrivato a 6.600 dollari. La moneta virtuale continua a salire grazie all’euforia dopo l’annuncio del Cme Group, la società che gestisce il più ampio mercato di derivati del mondo, che ha dichiarato che lancerà entro fine anno dei future sulla criptovaluta.

La capitalizzazione del bitcoin è così salita a 110 miliardi di dollari, quella dell’intero mercato delle criptovalute al record di 186,2 miliardi.

MF scrive che così il bitcoin potrà entrare nei portafogli degli investitori istituzionali e di conseguenza in quelli di centinaia di milioni di risparmiatori: il bitcoin diventerà dunque mainstream.

S&P promuove le banche italiane: accelerare il taglio delle sofferenze (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le indicazioni arrivate ieri da Standard & Poor’s sulle banche. L’agenzia ha alzato il rating su IntesaSanpaolo, Unicredit e altri 9 istituti. La decisione è arrivata in scia all’incremento del rating dell’Italia, visto che “il merito di credito degli istituti è influenzato direttamente da quello dello Stato, che rappresenta un tetto ai giudizi in particolare in Italia per la forte esposizione delle banche sul credito sovrano”.

Il Corriere riporta le indicazioni della stessa Standard & Poor’s che ha scritto che “l’economia italiana è ora più resiliente agli shock futuri” e che “migliori prospettive economiche potrebbero anche sostenere il merito del credito nel settore privato e aiutare le banche a ridurre gli ampi stock di esposizioni non performing”.

Unipol decisa a restare tra i soci di Carige e insidia Malacalza (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che dopo l’operazione di conversione delle obbligazioni subordinate il focus in Banca Carige si è spostato su Unipol. La compagnia assicurativa bolognese, che ha convertito i suoi bond subordinati, sembrerebbe intenzionata a non mollare la presa e restare tra i soci.

Secondo La Repubblica sono ancora da capire, invece, le mosse di Generali e Intesa, che hanno aderito anch’esse all’operazione di conversione delle obbligazioni junior.

Secondo il quotidiano la borsa guarda con favore all’istituto genovese: “la sensazione che con l’aumento si possa allargare la platea dei soci pronti a sostenere il piano di rilancio è quanto mai evidente”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.