Rassegna stampa economica del 2 giugno 2017

di Mauro Introzzi

2 giu 2017 ore 09:32

Fincantieri, si riapre la trattativa con Parigi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano scrive che, dopo le dichiarazioni del neo presidente francese Emmanuel Macron, si riaprirà il negoziato per l’ingresso di Fincantieri in Stx France. Secondo Il Sole24Ore di certo c’è che nessuno vuole andare allo scontro. Né il governo transalpino che, sempre per bocca di Macron, si è comunque rallegrato dell’alleanza industriale, che concretizza la forza dell’Europa e l’eccellente relazione tra i due paesi, né quello italiano che, attraverso il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si è detto sicuro che si troveranno soluzioni comuni e condivise, sulla base dell’intesa raggiunta poche settimane fa.

Sì dell’Europa al salvataggio Mps (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera mette sotto i riflettori Monte dei Paschi di Siena e scrive che è arrivato il via libera dell’Antitrust Ue al salvataggio dell’istituto senese con capitali dello stato.

I dettagli saranno resi noti dopo le verifiche con la vigilanza della Banca centrale europea (Bce) e dopo l’approvazione formale dell’accordo «di principio» in una riunione dei 28 commissari Ue ma l’annuncio dell’ok europeo è arrivato ieri a Bruxelles dalla commissaria Ue per la Concorrenza, la danese Margrethe Vestager, e dal vicepresidente lettone della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Salvataggi, c’è Posta per le banche venete (La Repubblica)

Il quotidiano torna a parlare della situazione delle banche venete in difficoltà: Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Secondo quanto riporta La Repubblica nell’ambito del negoziato con le istituzioni europee per far calare il fabbisogno di capitale privato da 1,25 miliardi “il Tesoro potrebbe calare l’asso Poste italiane”.

Le opzioni sul tavolo sarebbero un paio: uno è la partecipazione del gruppo quotato nel capitale mancante. L’altro prevede il coinvolgimento di Poste Vita, che potrebbe rilevare da Vicenza il “sistema Cattolica” (le quote restanti nell’assicurazione più le società della partnership bancassicurativa), riducendo di 250 milioni il fabbisogno di capitale di Vicenza.

