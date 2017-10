Rassegna stampa economica del 18 ottobre 2017

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 07:48

Padoan replica a Moody’s sulle banche (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha riportato la replica del ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, all’analisi pubblicata da Moody’s sulle principali banche italiane. Nelle scorse ore l’agenzia di rating aveva confermato l’outlook negativo sul settore, segnalando la forte pressione per ridurre il quantitativo di crediti deteriorati in portafoglio in un contesto caratterizzato da bassa redditività, da pochi spazi per nuovi aumenti di capitale e dalla rilevante esposizione del governo italiano. La replica del ministro non si è fatta attendere. Secondo Padoan il giudizio di Moody’s non rappresenta l’attuale realtà del settore e ha ricordato che negli ultimi mesi lo stock dei crediti deteriorati si è ridotto del 25%. “Potrei citare molti altri giudizi molto positivi di investitori con cui siamo continuamente in contatto”, ha aggiunto il ministro.

Alitalia, easyJet tira già il freno (MF)

MF è tornata sulla questione Alitalia, riportando le indicazioni di easyJet sulla compagnia italiana. Il gruppo low cost ha precisato di non aver presentato una vera e propria offerta vincolante per rilevare le attività del vettore italiano, ma si è limitato a manifestare interesse per “un ristretto numero di asset di volo coerenti con la sua strategia per l’Italia”. Secondo il quotidiano finanziario, bisogna capire se questa semplice manifestazione di interesse possa mantenere easyJet nella lista dei potenziali acquirenti di Alitalia. Intanto, MF ha segnalato che i tre commissari straordinari hanno iniziato l’esame delle sette proposte arrivate sul tavolo: secondo il quotidiano finanziario anche l’offerta del colosso tedesco Lufthansa riguarderebbe solo alcune delle attività di volo di Alitalia.

Il record di Wall Street a quota 23 mila punti. Pieno di utili per le banche (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha analizzato l’andamento del mercato azionario statunitense, segnalando che ieri il Dow Jones ha toccato quota 23mila punti per la prima volta nella storia. Curiosamente questo livello è stato raggiunto alla vigilia del trentennale del grande crollo di Wall Street. Il 19 ottobre 1987, in quello che è passato alla storia come il lunedì nero delle borse, il Dow Jones perse in una sola giornata il 22,6% del proprio valore, trascinando al ribasso tutti i mercati azionari mondiali. Oggi la situazione è completamente ribaltata: il quotidiano ha ricordato che da inizio anno il Dow Jones segna un progresso del 13,2%, performance che sale al 19,2% dall’elezione di Donald Trump. Il Corriere della Sera ha evidenziato che “a spingere gli indici americani, nelle ultime settimane, hanno contribuito i risultati aziendali del terzo trimestre”, in particolare quelli degli istituti bancari, come hanno confermato ieri i numeri di Goldman Sachs e di Morgan Stanley.

Bankitalia, il Pd all’attacco di Visco. L’ira del Quirinale: si pensi al Paese (La Repubblica)

La Repubblica ha riportato la notizia che la Camera ha votato a favore di una mozione proposta dal Partito Democratico in cui chiedeva una figura più idonea alla guida della Banca d’Italia rispetto all’attuale numero uno, Ignazio Visco. La mozione segnala che il cambio ai vertici servirà “rafforzare la vigilanza sul credito e per garantire «nuova fiducia nell’istituzione”. L’approvazione del documento ha scatenato un vero e proprio terremoto all’interno delle istituzioni. È intervenuto anche il Quirinale, che ha ribadito la necessità di rispettare l’autonomia della Banca d’Italia. Lo stesso istituto nazionale si è detto pronto a intervenire in Commissione per fornire tutte le spiegazioni sulle recenti crisi bancarie.

