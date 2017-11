Rassegna stampa economica del 17 novembre 2017

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 07:25

Commissari e Lufthansa lontani sul piano Alitalia (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico fa il punto della situazione sul lungo incontro di ieri tra Alitalia e Lufthansa. Al termine del summit sarebbero rimasti ancora molti punti da approfondire: il confronto sul piano industriale sarebbe iniziato, ma restano ancora divergenze. I temi su cui non ci sarebbe concordia, secondo il Sole24Ore, sarebbero il futuro che si prospetta per il network di Alitalia con l’integrazione con Lufthansa, come il ruolo dell’hub di Fiumicino sul lungo raggio, se dovrà accontentarsi di drenare il traffico su Francoforte per i collegamenti più remunerativi, o potrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. C’è poi il fattore tempo, su cui sarebbero emersi approcci differenti. La parte italiana non avrebbe fretta perché vuole vendere e non svendere mentre quella tedesca sarebbe propensa a concludere l’operazione in tempi rapidi.

Profumo (Leonardo): “Leadership europea dell’Italia nella difesa”

Il quotidiano ha intervistato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Il manager, con un passato nel mondo bancario, è da sei mesi il numero uno di quello che è l’ottavo gruppo al mondo nel suo campo, con dodici miliardi di fatturato fatti vendendo sistemi elettronici per la difesa e sicurezza e velivoli per il trasporto civile e militare, dagli aerei agli elicotteri, ai cannoni, dai droni all’alta tecnologia laser.

Il manager ha definito le linee strategiche future della società, indicando che "l’obiettivo, chiaro e definito, è quello di crescere ancora e farlo in maniera redditizia nei tre settori cardine". L’aeronautica, dall’Eurofighter ai 345 e 346 di addestramento più i C-27J da trasporto e le aerostrutture in materiale composito per i B787. L’elettronica per la difesa, con soluzioni adatte agli scenari terrestri, navali e aerei. Gli elicotteri, civili e militari.

Aumento Carige: e Genova resta sola nel salvataggio (La Repubblica)

Il quotidiano aggiorna sull’aumento di capitale di Banca Carige. L’istituto e i suoi advisor stanno procedendo senza soste per trovare l’accordo con il consorzio di garanzia delle banche e far partire la ricapitalizzazione da 560 milioni di euro. Secondo quanto indicato dalla stessa Carige sono stati avviati altri contatti, che “potrebbero concretizzarsi a breve”.

La Repubblica evidenzia che al momento è possibile contare sulla disponibilità dell’11,75% dei soci a sottoscrivere l’aumento. Una quota a cui va aggiunta quella dell’azionista di riferimento, la Malacalza Investimenti, che ha chiesto di poter salire fino al 28%. Il totale arriva così a poco meno del 40%.

Il quotidiano ricorda che quanto l’accordo pareva già fatto il consorzio ha chiesto maggiori garanzie, considerando troppo rischiosa l’operazione.

