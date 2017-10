Rassegna stampa economica del 16 ottobre 2017

di Edoardo Fagnani

16 ott 2017 ore 07:45

Azioni della difesa sugli scudi (Plus)

Plus, l’inserto del sabato de Il Sole24Ore, ha dato ampio risalto all’andamento dei titoli delle società attive nel settore aerospaziale e della difesa. Il settimanale ha segnalato che negli ultimi anni queste aziende hanno messo a segno a segno rialzi a doppia o a tripla cifra. “Il sotto indice S&P500 specializzato sull’industria è salito del 140% dall’aprile 2013, quando si è cominciato a parlare di Isis e del 14% da inizio luglio, con il lancio del primo razzo intercontinentale del dittatore coreano Kim Jong-un”, ha evidenziato Plus. Gli esperti ritengono che, nonostante queste performance, i titoli del settore possono rappresentare ancora un’interessante opportunità di investimento, anche se occorre fare attenzione al rischio specifico delle singole aziende.

Chi si rivede, il Nikkei (Milano Finanza)

Milano Finanza ha analizzato l’andamento del Nikkei. Con gli ultimi rialzi il principale indice del mercato azionario giapponese ha superato quota 21mila punti, attestandosi ai massimi degli ultimi venti anni. Il massimo storico di 38.915 punti toccato a fine 1989 è ancora molto lontano, ma secondo alcuni operatori il mercato azionario giapponese avrebbe ancora importanti spazi di crescita. Secondo Charles Gave, fondatore e presidente di Gavekal Research, società di ricerca finanziaria indipendente di Hong Kong “Quello che conferisce attrattiva alle azioni giapponesi è una combinazione unica di fattori: i profitti salgono, lo yen è debole, l’economia trotta”. Inoltre, secondo l’esperto il mercato azionario giapponese sarebbe sottopesato nei portafogli dei gestori internazionali, nonostante le valutazioni delle aziende siano ancora attraenti e le società siano ricche di liquidità.

Borsa, c’è un futuro per le Star (L’Economia)

L’Economia, l’inserto del lunedì del Corriere della Sera, ha dato ampio risalto alla performance registrata dall’indice del segmento STAR di Borsa Italiana da inizio anno. Nel corso del 2017 il FTSE Italia STAR ha registrato un balzo del 39,7%, performance che si confronta con il 14,2% del FTSEItaly. Secondo il settimanale per il listino ci sarebbero ancora spazi di crescita, grazie alla ulteriore liquidità che potrebbe arrivare dai PIR; nei prossimi quattro anni, infatti, sulle aziende a media capitalizzazione potrebbero arrivare risorse per circa 5 miliardi di euro, dopo il miliardo canalizzato dall’inizio del 2017. L’Economia ha evidenziato che nel corso dell’anno le migliori performance al segmento STAR sono state messe a segno da Landi Renzo e da Gefran, che hanno guadagnato rispettivamente il 377% e il 310%.

Autogrill, la corsa americana di Tondato “Cresceremo ancora, pronti a investire qui” (Affari&Finanza)

Affari&Finanza, l’inserto del lunedì de La Repubblica, ha pubblicato un’intervista a Gianmario Tondato da Ruos, numero uno di Autogrill. Il manager ha confermato la volontà di investire in Italia e negli Stati Uniti, anche se resta alto l’interesse per la Cina e il Far East “che dal punto di vista dei consumi e della demografia è sicuramente in crescita esponenziale”. Gianmario Tondato da Ruos non si è sbilanciato sulla possibilità di procedere con eventuali acquisizioni limitandosi a segnalare che nel settore “c’è una frammentazione ancora importante e ci sono spazi. Ma dipende dal momento e dal mercato”. Il manager non sembra propenso a quotare Autogrill anche a Wall Street, in quanto questa operazione ridurrebbe ulteriormente il flottante, penalizzando gli scambi sul titolo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.