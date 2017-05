Rassegna stampa economica del 16 maggio 2017

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 07:03

Italgas prepara l’offerta per gli asset di Gas Natural (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che Italgas sarebbe al lavoro per presentare un’offerta non vincolante per rilevare gli asset italiani di Gas Natural Fenosa. Il gruppo spagnolo ha infatti messo in vendita le sue attività nella penisola e attende per metà giugno le proposte non vincolanti, in modo da scremare l’interesse dei diversi candidati e raccogliere così a stretto giro le offerte definitive. Secondo il Sole24Ore l’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’iter entro la fine dell’estate.

Oltre Italgas alle attività italiane di Gas Natural sarebbero interessati - secondo il quotidiano economico - altri operatori nazionali, come A2A, e, oltreconfine, diversi soggetti industriali intenzionati a rafforzarsi in Italia.

Alitalia, bando e tagli per 300 milioni (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che le prime azioni di contenimento dei costi messe in atto dai 3 commissari di Alitalia varrebbero tra i 230 e i 300 milioni di euro l’anno. Si tratta di misure strutturali che per ora escludono il costo del lavoro.

MF scrive poi che entro domani il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, darà il via libera alla pubblicazione dell’avviso di gara. Il termine per le manifestazioni di interesse dovrebbe essere fissato per il prossimo 10 giugno. Gli interessati - secondo il quotidiano finanziario - dovranno precisare anche quale soluzione intendono adottare, tra ristrutturazione, acquisto in blocco della compagnia, o solo di alcuni asset (inclusi beni, contratti e licenze).

Salvataggi, la Nouy chiede più rigore su Mps (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che sta continuando, dopo 5 mesi dalle richieste di dicembre della banca senese di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale, il confronto con le autorità europee sul piano di rilancio di Monte dei Paschi di Siena. La Vigilanza Bce avrebbe infatti chiesto maggiore rigore sull’analisi di Mps prima di concedere l’ok agli aiuti di Stato.

La presidente della sorveglianza Bce, Danièle Nouy, ha dichiarato nelle scorse ore che servono discussioni aggiuntive per capire se le perdite Mps (nel trimestre 169 milioni dopo i 3,2 miliardi del 2016) siano realmente coperte da soldi privati. Il Corriere ricorda infatti che l’istituto della ricapitalizzazione precauzionale, al quale si vuole ricorrere, prevede che lo Stato copra solo un ammanco di capitale ipotetico in uno scenario avverso. E non perdite previste o prevedibili.

Castellucci (Atlantia): Così nascerà il primo gruppo mondiale e la testa resterà in Italia (La Repubblica)

Il quotidiano ha intervistato l’amministratore delegato di Atlanta, Giovanni Castellucci, a poche ore dall’ufficializzazione del lancio dell’offerta (amichevole) d’acquisto e scambio sulla spagnola Abertis.

Il manager ha evidenziato che l’operazione permette al gruppo di raddoppiare in un solo colpo la propria dimensione in un settore ad alta intensità di capitale e di diventare il più grande operatore mondiale delle autostrade. Castellucci ha dichiarato a La Repubblica che nonostante il gruppo punterà a crescere all’estero la guida rimarrà in Italia e nel nostro paese non saranno ridotti gli investimenti.

Il numero uno di Atlantia ha poi parlato di Cai, l’azionista di Alitalia. Nella holding il gruppo autostradale ha perso circa 100 milioni dal 2008.

