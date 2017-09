Rassegna stampa economica del 15 settembre 2017

di Mauro Introzzi

15 set 2017 ore 07:55

Carige: arrivano le offerte per Npl e piattaforma (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore scrive che dovrebbero arrivare il prossimo lunedì le offerte non vincolanti per il portafoglio di non performing loan da 1,4 miliardi di euro messi in vendita da Banca Carige con la relativa piattaforma di gestione denominata Gerica. La banca, che nelle scorse ore ha presentato il suo piano industriale, verificherà così non solo l’interesse di mercato ma anche a quanto potrebbe ammontare il prezzo di cessione.

Il quotidiano puntualizza che a partecipare alla gara sarebbero stati invitati circa 25 investitori (tra cui i maggiori fondi come Fortress, Cerberus, Pimco-Gwm, Tpg e diversi altri).

Il Sole ricorda infine che Carige ha messo in vendita le sedi storiche di Milano (Corso Vittorio Emanuele e via Spadari), Roma (via Bissolati) e Londra (Hornton Street).

Bail-in, requisiti entro inizio 2018 (MF)

Il quotidiano finanziario riporta un pezzo scritto da Elke Koenig, presidente tedesca dell’autorità di risoluzione europea, in un articolo nell’ambito del Forum Eurofi a Tallinn, dal quale emerge che “il Single Resolution Board (Srb) ha l’obiettivo di definire a fine 2017-inizio 2018 le passività minime che le banche dovranno detenere in vista di un possibile bail-in, secondo la disciplina nota come Mrel (minimum requirement for own funds and eligible liabilities)”.

MF, che scrive che aggiunge che “i requisiti Mrel per le grandi banche non saranno inferiori all’8% del passivo, ma in certi casi molto al di sopra della soglia” indica che la preoccupazione di molti osservatori è che il Srb “abbia un approccio rigorista, in grado di causare una stretta creditizia”.

Su Vivendi la Consob francese (Corriere della Sera)

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera a Palazzo Chigi starebbe per arrivare la notifica di Vivendi sul ruolo assunto in Tim. Il colosso transalpino non comunicherà però il controllo (come desunto dalla Consob nei giorni scorsi) ma un ruolo di “direzione e coordinamento”. Secondo il quotidiano “potrebbe essere un modo per Vivendi di evitare, o mitigare, una sanzione per omessa notifica che dopo la decisione Consob appare sempre più vicina”.

Nel frattempo la decisione della Consob è stata ufficialmente trasmessa alla Amf, l’omologa francese della commissione guidata da Giuseppe Vegas. L’ente transalpino valuterà il da farsi.

Leonardo, allarme Pinotti: ‘Con Stx ordini a rischio’ (La Repubblica)

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica si terrà oggi un vertice tra il ministro della difesa Roberta Pinotti e i colleghi Pier Carlo Paodan e Carlo Calenda “per chiedere di rallentare la corsa verso l’unione fra i cantieri navali italiani e il cantiere Stx francese”. La preoccupazione nasce dal fatto che se si farà il grande accordo con i francesi, includendo anche Naval Group (che con Thales fa le stesse cose di Leonardo) l’industria italiana della difesa possa incontrare delle grandissime difficoltà. In altre parole un assetto che includa Fincantieri ma tenga fuori Leonardo è pericoloso per l’industria italiana.

La Repubblica scrive così che i 3 ministri “creeranno un gruppo di lavoro comune che in 12 mesi fornirà al governo suggerimenti e indicazioni per preparare il grande risiko dell’industria cantieristica civile e militare, ma anche di quella della difesa in generale”.

