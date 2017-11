Rassegna stampa economica del 15 novembre 2017

di Mauro Introzzi

15 nov 2017 ore 07:06

Telecom tra la frenata sulla rete e l’incognita dei progetti di Bolloré (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico mette sotto la lente Telecom Italia, in questi giorni in difficoltà a Piazza Affari. Il gruppo delle tlc perde da inizio anno circa il 20%, facendo peggio del settore europeo che è sotto del 6%, e molto peggio dell’indice delle blue chip di Piazza Affari che invece è in progresso del 16%.

Secondo il Sole24Ore non si tratta di un giudizio di merito sul nuovo amministratore delegato Amos Genish, approdato alla guida della compagnia telefonica solo a fine settembre, ma “il problema è capire cosa ha in testa Vivendi”.

Sui progetti della società bisognerà invece attendere: il piano del nuovo corso sarà presentato solo il 6 marzo. Si sa già però che il nuovo amministratore delegato non vuole operazioni di pura finanza sugli asset portanti del gruppo. Sulla rete, inoltre, la frenata è totale.

Draghi e le parole che contano nella politica monetaria della Bce (Il Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni di Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea. Parlando nel corso di una conferenza sulla comunicazione delle banche centrali organizzata dall’Eurotower a Francoforte il numero uno di Francoforte ha detto che la forward guidance, cioè l’insieme di indicazioni per delineare il percorso dei tassi di interesse, introdotta dalla Banca centrale europea nel 2013, “è diventata a pieno titolo uno strumento di politica monetaria”.

Il Corriere scrive che Draghi ha dichiarato che la celebre frase del “whatever it takes - pronunciata a Londra nel 2012 - è un ottimo esempio di come la guidance può portare a una stabilizzazione dei comportamenti e delle attese”.

La Ue pronta a commissariare l’Italia (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che sarebbe pronto dalla Commissione Europea “un precommissariamento al buio del prossimo esecutivo”. Secondo La Repubblica chi guiderà il prossimo governo, dopo le elezioni di primavera, appena insediato dovrà dare risposte all’Europa su debito, deficit e riforme. Se le spiegazioni saranno convincenti se la caverà, mentre in caso contrario “il commissariamento diventerà effettivo con una procedura di infrazione Ue che legherà da subito le mani in politica economica al nuovo premier e ai suoi ministri”.

Il tutto avrà inizio mercoledì prossimo, quando la Commissione pubblicherà le opinioni sulla manovre 2018 dei vari Paesi, Italia compresa.

Il quotidiano ricorda che secondo le regole Ue “il governo deve ridurre il deficit strutturale per abbassare il debito che da qui al 2019 invece resterà sopra al 130% del Pil”.

