Rassegna stampa economica del 15 maggio 2017

di Mauro Introzzi

15 mag 2017 ore 08:29

La ripresa dell’inflazione ridà appeal al Btp Italia (Plus - Il Sole24Ore)

L’inserto settimanale del Sole24Ore evidenzia come il ritorno dell’inflazione, balzata ai massimi dell’ultimo triennio con il tasso Foi all’1,4% possa favorire i Btp Italia. Secondo Plus l’inflazione attuale rende decisamente più competitivi i titoli indicizzati piuttosto che quelli ordinari a tasso fisso.

Nelle prossime ore il Tesoro collocherà l’undicesima tranche di Btp Italia e secondo l’inserto del Sole24Ore l’attuale livello di inflazione renderà lo strumento più interessante rispetto al Btp ordinario che scade nel maggio del 2023 (quello di pari scadenza) e che rende circa l’1,3%. Ma Plus, che consiglia la nuova emissione alla clientela, suggerisce comunque prudenza sui volumi. Meglio non esporsi eccessivamente perché un rialzo dei tassi senza un corrispondente rialzo dell’inflazione potrà penalizzare i prezzi del titolo a meno che il risparmiatore non voglia portare il bond a scadenza.

Banche, giù costi e rettifiche (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario, riprendendo dei dati elaborati da Value Partners, analizza le trimestrali delle sette maggior banche italiane. I profitti aggregati sono arrivati a 1,8 miliardi (senza considerare l’effetto badwill di BancoBPM, che avrebbe aggiunto alla cifra altri 3,1 miliardi), crescendo del 68% rispetto agli 1,07 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

A spingere i conti i tagli dei costi (-2,2%) e perdite su credito inferiori ai trimestri precedenti (-21%, da 2,9 a 2,3 miliardi). Il miglioramento non sarebbe invece legato ai ricavi, che sono rimasti stabili.

Sul giro d’affari va però fatto un distinguo il margine di interesse è sceso ancora (-4,2%) e si è portato sotto il 50% dei proventi complessivi (al 48%) mentre le commissioni invece sono aumentate del 6,4%, arrivando al 39% dei ricavi.

Dal punto di vista della qualità dell’attivo i crediti deteriorati sono rimasti pressoché stabili rispetto a fine 2016.

Popolari e casse non quotate, arriva il nuovo borsino per evitare altri casi Vicenza (Affari & Finanza - La Repubblica)

L'inserto economico settimanale del quotidiano descrive il funzionamento della piattaforma Hi-Mtf, un listino digitale - in cui il prezzo di scambio è contenuto entro bande di oscillazioni fisse - su cui si potranno scambiare azioni di alcune banche popolari e casse di risparmio non quotate.

Gli istituti che (qualcuno già da ora) che negozieranno le loro azioni sulla piattaforma Hi-Mtf sono e saranno la Popolare di Bari, Banca Popolare Volksbank, la Popolare di Puglia e Basilicata, la Popolare Pugliese, Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca di Asti, la Popolare di Cividale, la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Cassa di Risparmio di Cento, Banca Valsabbina, la Popolare del Lazio, Banca di Imola e Banca Sella.

