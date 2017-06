Rassegna stampa economica del 15 giugno 2017

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 07:03

Visco: ‘Accelerare sugli Npl’ (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni Finanze riunite di Senato e Camera sulle attività svolte dal Via Nazionale nel 2016.

L’economista ha evidenziato come le nuove sofferenze in entrata nei bilanci delle banche italiane siano ‘in forte riduzione’. PER quanto riguarda invece i crediti deteriorati è fondamentale, secondo Visco, accelerare sul fronte dello smaltimento dello stock di Npl cumulati nel corso della lunga crisi: non solo puntando alle cessioni in blocco sul mercato ma anche migliorando la gestione interna da parte delle banche (anche le più piccole).

Carige, Malacalza corteggia Nicastro (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che l’azionista di riferimento di Banca Carige, Vittorio Malacalza, sta stringendo i tempi per la ricerca del nuovo top manager che succederà all’ormai ex amministratore delegato Guido Bastianini alla carica di ceo dell’istituto ligure.

Secondo MF, Malacalza starebbe puntando sul presidente delle good bank Roberto Nicastro. Ma nonostante il pressing l’ex manager Unicredit continua a dirsi non disponibile per l’incarico almeno fino a quando CariFerrara non sarà stata venduta a BPER Banca.

Le alternative sarebbero rappresentate da Marina Natale, ex dirigente Unicredit, e da Francesco Iorio, ex amministratore delegato di Popolare Vicenza. Secondo MF è tramontata l’ipotesi di un coinvolgimento dell’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni.

Alitalia, sorpresa a maggio: il fatturato sale a 250 milioni (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che nel mese di maggio il fatturato di Alitalia è salito a 250 milioni di euro, in crescita rispetto ai 240 milioni di euro dello stesso mese del 2016. Lo ha detto Luigi Gubitosi, coordinatore dei tre commissari, in audizione al Senato.

Nel frattempo il commissario Enrico Laghi ha dichiarato che i vertici del gruppo contano di aprire ai potenziali acquirenti la data room entro la fine della prossima settimana. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera delle 32 manifestazioni di interesse arrivate nei giorni scorsi saranno alla fine una quindicina quelle, in possesso dei requisiti, che saranno ammesse alla data room.

Banche venete, ecco lo scambio: sconti fiscali contro il salvataggio (La Repubblica)

La Repubblica parla del progetto di salvataggio delle banche venete. Secondo il quotidiano nei prossimi piani del Governo sarebbe spuntata anche un’agevolazione fiscale al settore credito. Una misura che “nessuno ammetterà mai sia correlata al tentativo di persuadere gli istituti italiani a sborsare gli 1,25 miliardi che l’Antitrust Ue chiede in fondi privati per autorizzare la ricapitalizzazione statale di Vicenza e Veneto banca, in piena crisi”. Ma - secondo La Repubblica - è difficile anche sostenere il contrario,

I nuovi, eventuali aiuti fiscali potrebbero avere tempi brevi (un decreto ad hoc) o più dilatati, nella legge di stabilità con effetto nel 2018.

