Rassegna stampa economica del 15 febbraio 2017

di Mauro Introzzi

15 feb 2017 ore 07:08

Generali, vertice sull’azione difensiva (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che l’imminente consiglio di amministrazione di Generali potrebbe, oltre che sulla gestione ordinaria della compagnia, potrebbe fare il punto sulle possibili azioni difensive verso IntesaSanpaolo al vaglio degli advisor. Secondo il quotidiano, in ottica antiscalata le opzioni allo studio sarebbero molteplici. Secondo gli addetti ai lavori, ora più che in passato, il Leone di Trieste potrebbe veramente tentare un grande salto e mettere in cantiere una importante acquisizione.

Il punto, per il Sole24Ore, è che, sulla carta il gruppo assicurativo non ha le risorse per una grande acquisizione.

Rapporto Abi: prestiti in crescita, sofferenze in lieve calo (MF)

Il quotidiano finanziario riporta i dati del rapporto Abi sui principali aggregati bancari italiani. MF evidenzia come le banche italiane abbiano chiuso il 2016 con 86,9 miliardi di euro di sofferenze nette, in calo dell'1,9% rispetto agli 88,5 miliardi di fine 2015 e del 2% rispetto al picco di quasi 89 miliardi del novembre 2015 ma in crescita rispetto agli 85,2 miliardi di novembre 2016. A dicembre 2016 il rapporto sofferenze nette su impieghi totali era pari al 4,89%, dal 4,91% di fine 2015. Il quotidiano ricorda che era allo 0,86% prima dell'inizio della crisi.

Secondo il quotidiano emerge che sono aumentati i prestiti delle banche alla clientela e i mutui concessi dagli istituti di credito nel 2016 e all'inizio del 2017.

Peugeot tratta la fusione con Opel (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che il gruppo francese PSA, che produce i marchi Peugeot, Citroën e Ds, sarebbe in trattative con il colosso Usa General Motors per rilevare Opel (tedesco) e Vauxhall (nome britannico per le stesse auto), ossia le attività europee del gigante americano. Lo ha confermato la stessa società transalpina che così raggiungerebbe le dimensioni ormai necessarie per competere a livello mondiale, diventando il secondo gruppo europeo dietro a Volkswagen e davanti a Renault.

Alitalia, un piano di tagli. Pareggio rinviato al 2020 (La Repubblica)

Il quotidiano scrive sul piano di rilancio di Alitalia. L’ex compagnia di bandiera ora a Etihad dovrà ufficializzare entro fine febbraio il suo piano industriale 2017-2021 al governo e ai sindacati. Le prossime mosse dovranno anche convincere gli azionisti, che entro marzo dovranno decidere se mettere mano al portafogli per sostenere ancora il gruppo.

Il pareggio operativo, che doveva essere raggiunto nel 2017, è ora obiettivo del periodo 2019/2020. Secondo La Repubblica sarà un’impresa “titanica”, visto che le perdite della compagnia nel 2016 non sono molto distanti dal mezzo miliardo.

Secondo quanto scritto sul quotidiano per salvare la compagnia servono tagli severi, che ammontano, esclusa una cifra tutta da definire sul personale, a circa 160 milioni di euro quest’anno. Poi è necessaria una ripresa significativa dei ricavi.

