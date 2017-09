Rassegna stampa economica del 14 settembre 2017

di Mauro Introzzi

14 set 2017 ore 07:28

Pirelli, in arrivo l’ok Consob. La Borsa ragiona sul prezzo (Il Sole24Ore)

Sta per entrare nel vivo l’operazione di ritorno in borsa di Pirelli. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole24Ore entro domani sarebbe atteso il via libera di Consob all’offerta pubblica di vendita del 40% della società. Salvo intoppi si dovrebbe poi procedere in rapida successione alla pubblicazione del prospetto informativo e alla comunicazione della forchetta di prezzo.

In tema di valutazione del gruppo, il quotidiano indica che le stime delle case d’affari non sono allineate e oscillano tra i 5 miliardi fino a 9,7 miliardi.

In calo i derivati delle banche (MF)

Il quotidiano finanziario riporta un’analisi della Banca d’Italia sul valore di mercato dei derivati nell’attivo delle banche italiane. Il dato, secondo gli analisti dell’istituto guidato da Visco, evidenzia per il 2015 un calo a quota 181 miliardi, dai 226 dell’anno prima, ovvero poco più del 4% del totale delle attività finanziarie del settore.

Un livello che si confronta con l’8% registrato in Germania e il 6,3% in Francia.

Mf ricorda che i derivati possono essere uno strumento efficace per coprire i rischi ma “molti episodi recenti hanno mostrato che i rischi si possono anche moltiplicare, a causa dell’opacità dei contratti e dalle dimensioni raggiunte dal mercato”.

La Consob: Vivendi ha il controllo di Tim (Corriere della Sera)

Il quotidiano riprende il verdetto della Consob sui rapporti tra Vivendi e Tim. La Commissione di vigilanza sulla Borsa ha stabilito che il gruppo francese ha il controllo di fatto della società italiana. Motivo per cui, secondo il codice civile, avrebbe l’obbligo di consolidare in bilancio i conti della controllata. Il Corriere evidenzia però che essendo Vivendi un gruppo transalpino la commissione guidata da Giuseppe Vegas deve rimettere ai colleghi dell’Amf di Parigi la valutazione su come procedere.

Il quotidiano puntualizza che vivendi non avrebbe obbligo di Opa perché con il 23,9% non ha superato la soglia del 25% del capitale oltre la quale scatta l’obbligo di offerta totalitaria.

Con una nota Tim ha annunciato ricorso.

Fca punta su Marelli in Borsa per 5 miliardi (La Repubblica)

Secondo il quotidiano i rumors che circolano al salone dell’auto di Francoforte indicano per Marelli, controlla d Fiat Chrysler Automobiles attiva nel settore della componentistica, una valutazione pari a 5 miliardi di euro. Sempre secondo indiscrezioni la società potrebbe essere scorporata da FCA nei prossimi mesi.

Secondo quanto scrive La Repubblica “i banchieri che in queste settimane hanno incontrato gli uomini del Lingotto spiegano che le aspettative sul valore della società sono nella parte alta della forchetta indicata da Sergio Marchionne un anno fa, quando l’ipotesi era quella di vendere Marelli ai sudcoreani”.

