Rassegna stampa economica del 13 ottobre 2017

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 07:51

Tim, oggi la proposta sul golden power (Il Sole24Ore)

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore in giornata potrebbe arrivare al consiglio dei ministri la proposta di utilizzare il “golden power” nei confronti di Vivendi, che attualmente detiene il 23,94% del capitale di Telecom Italia. Il quotidiano finanziario ha precisato che “la proposta riguarderebbe protocolli di sicurezza relativi alla governance della controllata Telecom Italia Sparkle”, considerando strategiche le infrastrutture di quest’ultima. Il Sole24Ore ha ricordato che il “golden power” (la possibilità di intervento del governo nell’ambito di una società ritenuta di strategico interesse pubblico) può essere esercitato dal presidente del consiglio attraverso l’adozione di un apposito decreto. “L’esercizio formale sul caso in questione, se Gentiloni riterrà di seguire questa strada, non dovrebbe comunque avvenire oggi”, ha precisato il quotidiano finanziario.

Bitcoin, nuovo record a 5.386 $ (MF)

MF ha analizzato l’andamento del bitcoin, segnalando che ieri la criptovaluta ha toccato il nuovo massimo storico a 5.386 dollari. Con il rialzo di ieri il bitcoin ha messo a segno un progresso del 427% da inizio anno. Il quotidiano finanziario ha segnalato che la nuova spinta alla criptovaluta è arrivata dalla Cina, che, prima della messa al bando di questa attività, era il paese con la maggiore attività di scambi su questi asset. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa statale cinese Xinhua “nel colosso asiatico si riprenderà a fare trading di criptovalute nell’ambito di una regolamentazione più rigida, in particolare per quanto riguarda le norme antiriciclaggio”. MF ha ricordato che è estremamente difficile fare previsioni sull’andamento di questi asset. Da una parte il numero uno di Jp Morgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che non parlerà più di bitcoin, dopo aver definito “una truffa” la criptovaluta. Al contrario, l’ex gestore di hedge fund Michael Novogratz è convinto che il bitcoin possa toccare i 10.000 dollari nel giro di sei-dieci mesi.

Draghi: i salari? Restano bassi (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Mario Draghi nel corso degli «Annual meetings» dell’FMI a Washington. Il numero uno della BCE ha nuovamente difeso la politica monetaria adottata negli ultimi anni dall’istituto, che ha consentito la creazione di sette milioni di posti di lavoro in quattro anni. Tuttavia, il mercato del lavoro resta sotto pressione in quanto le retribuzioni non hanno mostrato tassi di crescita consistenti. Con riferimento alla politica monetaria Draghi ha aggiunto che occorre ancora pazienza per raggiungere l’obiettivo del 2% di inflazione, mentre ha glissato sulle indiscrezioni relative alle nuove indicazioni alle banche per la gestione dei crediti deteriorati.

Alitalia, ritorna l’incubo dello spezzatino (La Repubblica)

La Repubblica ha evidenziato che il salvataggio di Alitalia si preannuncia più difficile del previsto, a causa del fallimento di altre compagnie aeree e delle difficoltà incontrate da Ryanair. Secondo il quotidiano “i compratori hanno il coltello dalla parte del manico”; di conseguenza, potrebbero sfruttare a proprio vantaggio questa situazione, decidendo di rilevare solo i pezzi pregiati della compagnia. Aleggia quindi l’ipotesi spezzatino per Alitalia. Secondo La Repubblica i venditori della compagnia di bandiera possono sfruttare a proprio favore la buona gestione finanziaria, che ha consentito all’azienda di bruciare meno cassa del previsto. “Il prestito ponte da 600 milioni garantito dallo Stato è stato eroso solo in minima parte”, ha evidenziato il quotidiano.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.