Rassegna stampa economica del 13 novembre 2017

di Mauro Introzzi

13 nov 2017 ore 07:14

Piazza Affari, utili oltre 9 miliardi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico in edicola domenica ha fatto il punto della situazione sulle trimestrali delle società del FTSEMib, che nel terzo quarter dell’anno hanno registrato complessivamente risultati superiori alle stime con utili per 9 miliardi di euro. La cifra, secondo quanto riporta il Sole24Ore, rappresenta una stima per difetto, visto che dal computo sono escluse quelle aziende - come quelle del comparto lusso - che danno comunicazione completa dei dati di bilancio solo con cadenza annuale e semestrale limitandosi ad un aggiornamento trimestrale dei ricavi. Le attese degli analisti parlano invece di utili cumulati pari a 8 miliardi di euro.

Le società quotate italiane - stima la Reuters - hanno registrato in media una crescita del 31% degli utili nel terzo trimestre, la terza miglior performance dopo Finlandia (+51,8%) e Norvegia (+36,9%).



Fisco, cosa cambia La corsa delle spese (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che entra nel vivo la discussione sulla legge di bilancio. Oggi la commissione Bilancio del Senato riprenderà a votare sul decreto fiscale: l’emendamento più discusso è quello che riduce le sanzioni per chi non ha versato le tasse, ma si impegna a versare il dovuto entro maggio. Così chi ha ricevuto un accertamento potrà chiudere la partita versando il dovuto e una sanzione pari al 15%, la metà dell’attuale sanzione del 30%. Secondo il Corriere della Sera è confermata anche l’intenzione di ridurre il superticket, la sovrattassa di 10 euro che in alcune regioni si paga sulle ricette mediche.

Sul tema delle pensioni, invece, è difficile che nell’incontro di oggi tra governo e sindacati si raggiunga un accordo sulle misure per attutire l’effetto dell’aumento a 67 anni che dovrebbe scattare nel 2019.

Massiah (UBI Banca): sbagliato vendere le sofferenze (Affari & Finanza - La Repubblica)

L’inserto economico del quotidiano ha intervistato Victor Massiah, numero uno di UBI Banca. Secondo il manager, che ha commentato con soddisfazione i conti dei primi 9 mesi dell’anno della banca, si è focalizzato soprattutto sulle sofferenze. Secondo Massiah forzarne la cessione determina una distruzione di ricchezza senza però produrre un’espansione del credito considerando che le 2 grandezze non sono correlate.

Il banchiere ha poi descritto come procede l’integrazione delle 3 banche acquisiti nel corso dell’anno, che stanno dando risultati migliori delle attese. Grazie al fatto che “la governance è semplice”, visto che non c’è da fare compromessi con nessuno e che UBI Banca ha una buona macchina per l’integrazione.

