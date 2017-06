Rassegna stampa economica del 12 giugno 2017

di Mauro Introzzi

12 giu 2017 ore 06:52

Mps e le altre: la crisi bancaria e le ricadute sui risparmiatori in cerca di risposte (Plus - Il Sole24Ore)

L’inserto settimanale del Sole24Ore, in un pezzo a firma Nicola Borzi a pagina 4, fa il punto della situazione delle crisi bancarie nostrane. In questi anni di dissesti circa mezzo milione di cittadini hanno visto azzerarsi oltre 50 miliardi di euro di risparmi nelle vicende Mps, Popolare di Vicenza e Veneto Banca e delle 4 banche finite in risoluzione a fine 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti. Plus considera nel suo calcolo gli aumenti di capitali di questi anni e le obbligazioni subordinate non onorate.

Per Mps, secondo quanto riporta l’inserto del Sole24Ore, rimangono alcune questioni irrisolte, come per esempio - per citarne un paio - quella legata a chi riguarderà il ristoro delle subordinate o quella che riguarda chi ha comprato i bond con tagli istituzionali.

La borsa pesca il tris (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario, a pagina 16 dell’edizione di sabato, prova a prevedere quale estate si prospetta per i mercati azionari. Il titolo del pezzo di riferisce ai 3 recenti eventi che hanno giocato e potrebbero giocare nel prossime settimane a favore dei titoli: le parole di Mario Draghi dopo la riunione del consiglio della Banca Centrale Europea, il voto britannico - che ha visto i conservatori vincere ma con un margine più ridotto rispetto quanto si aspettasse Theresa May - e il naufragio dell’accordo sulla legge elettorale italiana.

Milano Finanza avvisa però che una dose più consistente di volatilità potrebbe arrivare dai prossimi altri tre appuntamenti significativi: il primo turno di votazione per il Parlamento francese di questo fine settimana, seguito domenica 18 giugno dal ballottaggio e il meeting della Federal Reserve che culminerà con la conferenza stampa di mercoledì 14.

Banche venete, con l’Ue la stretta finale. Mustier: sono ottimista (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che si sta apprendendo una settimana decisamente cruciale per le banche venete in crisi. Nelle prossime ore si riuniranno il consiglio di amministrazione di Popolare di Vicenza (martedì 13 giugno) mentre mercoledì (13 giugno) toccherà al board di Veneto Banca fare il punto della situazione.

Secondo il Corriere della Sera i vertici degli istituti sperano che dalla Commissione Europea arrivi un segnale: la banche che potrebbero partecipare all’intervento di sistema, mettendo gli 1,25 miliardi necessari ad accompagnare l’ingresso dello Stato nelle due banche, vorrebbero avere la garanzia che non ci saranno altri oneri a carico dei soccorritori.

Rinnovo contratti, sei milioni in attesa (La Repubblica)

La Repubblica scrive che sarebbero 5,8 milioni gli italiani in attesa del rinnovo del contratto di lavoro. Secondo il quotidiano negli ultimi anni, tra la lunga crisi e questo embrione di ripresa, la contrattazione collettiva italiana basata sulla centralità dell’accordo nazionale ha mostrato tutti i suoi limiti. Per 3 milioni di statali il processo è avviato, ma all’appello nel privato mancano l’edilizia (un milione di addetti) e vari comparti del terziario: grande distribuzione (500 mila lavoratori), pulizie (450 mila), credito cooperativo (37 mila) e trasporto aereo.

Gli accordi decentrati, che secondo Bankitalia “favorirebbero un allineamento tra salari e produttività”, non decollano, nonostante le agevolazioni introdotte dal governo Renzi.

