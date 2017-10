Rassegna stampa economica dell'11 ottobre 2017

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 07:51

Intesa stanzia cento milioni per gli azionisti delle Venete (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha riportato la notizia che IntesaSanpaolo ha aperto un fondo da 100 milioni di euro destinato ai risparmiatori della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Il quotidiano finanziario ha precisato che le erogazioni sono destinate a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 30mila euro e un patrimonio mobiliare non oltre i 15mila, a cui si aggiungono i titoli delle ex popolari in portafoglio. Inoltre, sono previste erogazioni in più tranche nell’arco di 5 anni, con un ammontare massimo previsto per ogni singolo cliente pari 15mila euro; per i risparmiatori con oltre 80 anni la somma potrà essere liquidata in un’unica tranche. “Abbiamo già preselezionato 30mila famiglie con i requisiti e in situazioni di maggiore difficoltà”, ha precisato l’amministratore delegato di IntesaSanpaolo, Carlo Messina.

Mediobanca vuole gli Npl di Intesa (MF)

Secondo quanto scritto su MF IntesaSanpaolo starebbe studiando una nuove cessione di un pacchetto di crediti unsecured per un ammontare nominale di circa 600 milioni di euro. Il quotidiano finanziario ha precisato che “nello stock ci sarebbero 65mila posizioni relative a operazioni di credito al consumo e cessione del quinto che il gruppo guidato da Carlo Messina punta a deconsolidare in tempi brevi”. MF ha segnalato che tra i soggetti interessati a queste attività ci sarebbero Mediobanca Credit Solutions e il gruppo norvegese Lindorff. “Dopo la presentazione delle offerte, i tempi per arrivare a un accordo potrebbero essere brevi”, ha aggiunto il quotidiano finanziario. MF ha ricordato che da inizio anno l’ammontare dei crediti unsecured di IntesaSanpaolo è stato ridotto di circa 3,7 miliardi di euro.

Italia, il FMI rivede la crescita all’1,5%. Passi avanti nel settore finanziario (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha riportato alcune indicazioni contenute nel “World Economic outlook” elaborato dal Fondo Monetario Internazionale. Il documento ha rivisto al rialzo la crescita del Pil dell’Italia per l’esercizio in corso, ora fissata all’1,5%, rispetto alla precedente indicazione dell’1,2%. L’FMI ha anche migliorato la stima di crescita del Pil europeo, portata dal 2% al 2,2%. Al contrario, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la stima sul rapporto debito/Pil per l’esercizio in corso, portata dal 132,8% al 133%. Presentando il documento agli operatori Maurice Obstfeld, capoeconomista dell’FMI, ha segnalato che in molti paesi la ripresa è ancora incompleta; di conseguenza l’economista consiglia a FED e BCE di mantenere l’attuale politica monetaria accomodante, fino a quando non ci saranno prove concrete che l’inflazione sia tornata al 2%.

Calcio e fiction prove di accordo Vivendi-Mediaset (La Repubblica)

La Repubblica è tornata sulla diatriba tra Vivendi e Mediaset, segnalando che tra le due società sembra possibile arrivare a un accordo. Nel dettaglio, il colosso francese sarebbe disposto a risarcire il gruppo del Biscione: “L’agenzia Bloomberg parla addirittura di un miliardo (tra contanti e azioni). La Reuters di una prima tranche da 250 milioni (cifra più realistica), da integrare in seconda battuta”, ha segnalato il quotidiano. Inoltre, l’intesa potrebbe coinvolgere anche Telecom Italia, attraverso un accordo sui contenuti per la televisione, i personal computer e gli smartphone. Più in particolare, Mediaset potrebbe entrare a far parte del capitale di Canal Plus Italia, attualmente controllata all’80% da Telecom Italia e partecipata per il restante 20% da Vivendi.

