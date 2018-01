Rassegna stampa economica dell'11 gennaio 2018

di Mauro Introzzi

11 gen 2018 ore 09:08

Npl, IntesaSanpaolo studia doppia cessione (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che IntesaSanpaolo starebbe valutando di imprimere una decisa accelerazione al programma di riduzione dei propri crediti deteriorati.

Il Sole24Ore scrive che l’istituto guidato da Carlo Messina, che negli ultimi due anni ha già ridotto lo stock di 11 miliardi senza oneri straordinari per gli azionisti, avrebbe avviato dei colloqui preliminari con Intrum Justitia, colosso scandinavo dei crediti deteriorati, per la valorizzazione della piattaforma di servicing e la vendita di un portafoglio di Npl da circa 10 miliardi. Per IntesaSanpaolo l’operazione rappresenta di fatto una risposta alla crescente pressione del mercato per una rapida soluzione del problema Npl, anche se l’istituto non intende comunque abdicare ai principi seguiti fino a oggi in questo genere di dossier: la banca resta nettamente contraria a cessioni di portafogli a valori distanti da quelli di carico a bilancio.

Npl, le piccole vendono insieme (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che, nella gestione dei loro crediti deteriorati, gli istituti bancari di piccola dimensione stanno scegliendo soluzioni di natura consortile. Secondo quanto riporta MF si sarebbe appena concluso il ciclo della prima piattaforma multiseller in un progetto, concepito da Banca Akros, che ha coinvolto cinque istituti di credito (Banca Centropadana, la Banca di Piacenza, la Banca Valsabbina, la Banca Sanfelice 1893 e il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia) per consentire loro di cedere alle migliori condizioni possibili portafogli di piccole dimensioni.

Secondo punto riporta MF gli stock (sia sofferenze che unlikely-to-pay, ipotecari e unsecured) sono stati sottoposti a un meccanismo di asta competitiva con la vittoria di un operatore internazionale.

Blockchain, la catena a blocco conquista le imprese (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le ultime novità sull’impiego della blockchain, la tecnologia alla base dei bitcoin che, tramite una catena a blocchi distribuita su più nodi sparsi per l’intera periferia della rete peer-to-peer, permette di difendere informazioni importanti e di gestirle a costi già contenuti rispetto ai metodi più tradizionali. Secondo il Corriere della Sera la blockchain potrebbe così essere la risoluzione della peggiore invenzione dell’umanità, la burocrazia, che ha sempre fatto del monopolio dei documenti il punto di forza.

Tra le ultime società ad annunciare l’impiego di una blockchain c’è Kodak.

Sui mercati la grande fuga dai titoli di Stato americani. Anche la Cina è in ritirata (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che si sta verificando una vera e propria fuga dai Treasury Bond americani. A vendere i titoli di stato Usa anche la Cina. Secondo La Repubblica, però, “Pechino non scatena, semmai insegue una crisi che è nell’aria, e la sua mossa è quella di un investitore preoccupato per la salvaguardia del patrimonio”.

Per il quotidiano molti investitori si starebbero convincendo che “il mix delle politiche economiche americane – meno tasse più deficit – rilancerà l’inflazione molto prima del previsto. Se salari e prezzi salgono, i titoli a reddito fisso diventano poco attraenti”.

