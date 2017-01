Rassegna stampa economica del 10 gennaio 2017

di Mauro Introzzi

10 gen 2017 ore 07:12

‘La fusione fra Fca e Gm dovrebbe piacere a Trump’ (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta alcune parole pronunciate dal numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, nel corso del salone dell’auto di Detroit. Il manager ha riaperto a scenari di integrazione ipotizzando che una fusione con General Motors sarebbe ben vista dal presidente eletto Donald Trump. Il prossimo inquilino della Casa Bianca si è complimentato con FCA (e con Ford) per gli investimenti annunciati nelle fabbriche Usa. Alla vigilia del Salone, Fiat Chrysler ha annunciato un investimento da 1 miliardo di dollari per la produzione di tre nuovi modelli Jeep negli stabilimenti di Warren (Michigan) e Toledo (Ohio), con la creazione di 2mila nuovi posti di lavoro.

Sergio Marchionne ha poi riconfermato gli obiettivi per il prossimo anno, che prevedono 9 miliardi di utile operativo, 5 miliardi di utile netto e 5 miliardi di cassa a fine anno.

Secondo il manager, non è però escluso che il gruppo possa pagare un dividendo già per l'anno 2017.

Hsbc, il rating A dell'Italia è a rischio (MF)

Il quotidiano finanziario riporta un’analisi degli analisti di HSBC, secondo cui se venerdì 13 gennaio l'agenzia di rating Dbrs declassasse l'Italia (opzione che non appare così remota) potrebbero aumentare i costi di provvista delle banche italiane.

Tra le quattro più grandi agenzie Dbrs è l'unica che ha ancora un rating “A” con un outlook negativo, a differenza di Moody's (“Baa2” con outlook negativo), S&P (“BBB-“ con outlook stabile) e Fitch (“BBB+” con outlook negativo).

I costi per le banche salirebbero perché un declassamento potrebbe spingere la Bce a mettere in atto un haircut maggiore sui bond sovrani usati come collaterali dalle banche per ottenere liquidità.

Per gli esperti di HSBC le sfide del settore bancario saranno probabilmente una costante anche quest'anno.

Crisi Alitalia, il richiamo del governo: ‘Prima il piano, poi il dossier esuberi’ (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le ultime sul salvataggio di Alitalia. Secondo il Corriere della Sera il piano industriale per i prossimi cinque anni ci sarebbe già (un documento di 158 pagine redatto dall’amministratore delegato Cramer Ball), ma il governo chiede che sia condiviso da tutti gli azionisti. Non tutti gli interlocutori conoscerebbero infatti nel dettaglio i contenuti del programma quinquennale. Soprattutto le due banche, azioniste e creditrici: IntesaSanpaolo e Unicredit. I due istituti, secondo il Corriere sarebbero disposte a convertire ulteriori crediti in azioni per credere ancora in una compagnia in grado di tornare all’utile.

Black list Mps, il Tesoro cauto (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le reazioni del Governo alle parole sulle responsabilità nei dissesti bancari pronunciate ieri dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Il banchiere ha chiesto, in una intervista al quotidiano Il Mattino, una norma per poter rendere noti i nomi dei primi cento debitori insolventi per scoraggiare il “mendacio bancario”, cioè le false affermazioni di chi chiede un prestito in banca.

A queste parole l’esecutivo non ha chiuso ma mostrato cautela. Il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta ha dichiarato che il governo assume politicamente la proposta ma ha anche aggiunto che “bisogna definire le modalità e fare in modo che si distingua tra chi era in buona fede e chi in cattiva”.

