Rassegna stampa economica del 10 febbraio 2016

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 07:51

Mediobanca, discesa in Generali solo a 17-18 euro (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riprende le parole pronunciate dall’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel nella conference call di commento ai dati semestrali di Piazzetta Cuccia. Il manager non ha potuto sottrarsi alle numerose domande sul tema Generali, oggetto di recente attenzione da parte di IntesaSanpaolo. Le risposte di Nagel sono state però “di rito”. Il numero uno di Mediobanca ha specificato che il gruppo si atterrà al piano, che prevede la cessione del 3% sulla quota oggi del 13%. Indicazione anche sul valore a cui saranno cedute le quote. Nagel ha evidenziato che quando, a fine 2015, aveva iniziato a vendere i titoli sul mercato il prezzo medio era stato di 17,8 euro. Un prezzo che potrebbe essere quello di riferimento.





Merkel: la zona euro resterà unita (Corriere della Sera)

Il quotidiano descrive di cosa avrebbero parlato ieri Mario Draghi e Angela Merkel durante un vertice tenutosi a Berlino. Il numero uno Bce e la cancelliera non avrebbero parlato di tassi d’interesse ma del futuro dell’Europa. La statista tedesca a marine dell’incontro ha poi chiarito che la sua proposta di diverse velocità d’integrazione non riguarda l’eurozona, da mantenere unita. La Merkel non avrebbe parlato di velocità diverse riguardo all’eurozona, ha spiegato dopo il colloquio con Draghi. Anzi, secondo la cancelliera l’area euro dev’essere coesa e continuare a sostenere tutti i progetti varati assieme, come il fondo salva Stati.





Lactalis, il lungo calvario francese per la conquista finale di Parmalat (La Repubblica)

Il quotidiano fa il punto della situazione sulle ultime novità in casa Parmalat. Ieri è partita l’Opa di Lactalis sul 100% di Parmalat. La conquista da parte del gruppo transalpino della società di Collecchio appare una cosa quasi fatta (considerando che per aver successo Lactalis deve raccogliere poco più del 2%) ma secondo il quotidiano anche l’ultimo miglio della scalata rischia di costare ai Besnier – abituati a gestire l’impero di famiglia in proprio – l’ennesima dose di mal di pancia. I fondi guidati da Amber sono in trincea contro i 2,8 euro ad azione offerti, considerati troppo pochi.

Nel frattempo anche il collegio sindacale ha versato benzina sul fuoco, accusando Lactalis di aver causato un danno da 4,3 milioni a Parmalat incamerandosi gli 1,5 miliardi raccolti dopo l’era-Tanzi con le cause alle banche.

