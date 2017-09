Rassegna stampa economica del 1° settembre 2017

di Mauro Introzzi

1 set 2017 ore 06:53

Vivendi: non controlliamo le assemblee di Telecom (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le parole contenute su Telecom Italia nella nota a corredo della semestrale di ieri di Vivendi. Secondo il gruppo transalpino non ci sarebbe “alcun controllo di fatto su Telecom Italia poiché la partecipazione non è sufficiente a determinare in modo stabile un’influenza dominante sulle assemblee della compagnia”.

In altri termini, evidenzia la stessa Vivendi, il gruppo francese “non ha il potere di dirigere le politiche finanziarie e operative di Telecom Italia, ai sensi delle norme Ifrs 10”.

Secondo quanto riporta il Sole24Ore Vivendi ha puntato a stigmatizzare come sia “in grado di favorire una politica a lungo termine di sviluppo delle convergenze tra telecomunicazioni e contenuti”.

IntesaSanpaolo, tre in corsa per gli npl Rep (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che sarebbe stata definita la short list per la gestione del progetto Rep di IntesaSanpaolo, la partnership sulla gestione di crediti deteriorati per circa 1,35 miliardi di euro con sottostante immobiliare.

Secondo MF in gara sarebbero rimasti 3 soggetti: Gwm in tandem con Pimco, Pillarstone insieme a Kkr e Coima (per cui sarebbe la prima operazione legata a non-performing immobiliare), e infine Tpg insieme a Starwood e Prelios. La tabella di marcia prevede che le offerte vincolanti arrivino entro ottobre, “probabilmente con l’obiettivo di individuare entro la fine dell’anno la cordata con cui procedere in esclusiva”.

Alitalia, O’Leary (Ryanair) ora vuole 90 aerei (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive delle mire di Ryanair su Alitalia. Dopo aver rinunciato ad Air Berlin nella giornata di ieri l’amministratore delegato del vettore irlandese Michael O’Leary è entrato nel dettaglio della proposta che la low cost intende fare per l’ex compagnia di bandiera italiana.

Considerando che un matrimonio tra Alitalia e Ryanair verrebbe - secondo O’Leary - subito bloccato dall’Antitrust (visto che andrebbe a creare un gruppo con il controllo di più del 50% dell’intero mercato) il gruppo si starebbe concentrando sulla parte cosiddetta aviation. Ossia, scrive il Corriere della Sera, gli aerei di Alitalia dunque, ma non la totalità della flotta Az che comprende 124 vettori tra Boeing, Airbus ed Embraer. Così l’offerta Ryanair sarà per 90 aerei compresi piloti, assistenti di volo e rotte.

Caltagirone, si alza il muro anti Opa (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che i fondi presenti nel capitale di Caltagirone Editore, avrebbero racimolato una quota di azioni vicino al 10% necessaria a far fallire il delisting della società editrice del Messaggero e Gazzettino.

Per aderire all’offerta volontaria promossa da Chiara Finanziaria, la holding dalla famiglia Caltagirone, su Caltagirone Editore, ci sarebbe tempo fino all’8 settembre. Tuttavia, secondo La Repubblica, “sia il prezzo delle azioni, sia le scarse adesione registrate finora sembrano indicare che difficilmente il gruppo che edita il Messaggero potrà essere ritirato da Piazza Affari”.

La famiglia Caltagirone tra partecipazione diretta e indiretta possiede circa il 67,3% del capitale, ma per ritirare l’azione dalla Borsa bisogna avere il 90%. Se quindi gli investitori istituzionali avrebbero in mano circa il 10% dell’azionariato l’operazione non finirebbe come gli attuali azionisti di maggioranza si auspicano.

