Rassegna stampa economica del 1° novembre 2017

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 07:54

Carige, parte da Unipol la ricerca di nuovi soci (Il Sole24Ore)

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la scorsa settimana i vertici di UnipolSAI avrebbero incontrato il management di Banca Carige per valutare la possibilità di rafforzare la presenza nel capitale della banca ligure, in occasione del prossimo aumento di capitale da 500 milioni di euro. La compagnia assicurativa, infatti, potrebbe anche partecipare alla prossima ricapitalizzazione, dopo essere stata inserita tra i potenziali beneficiari dei 60 milioni di aumento in diritto d’opzione riservati agli obbligazionisti che avevano aderito al piano di Liability management excercise. Secondo Il Sole24Ore, tuttavia, ci sarà da valutare “la potenziale sintonia con gli attuali azionisti” e in particolare sulla condivisione della strategia da seguire. Il quotidiano, infatti, ha evidenziato che la famiglia Malacalza, l’azionista di riferimento di Banca Carige con una quota del 17,6%, potrebbe anche incrementare la partecipazione in occasione della ricapitalizzazione.

Via libera all'ipo Eataly (MF)

MF ha riportato la notizia che il consiglio di amministrazione di Eataly ha dato il via libera alla quotazione della società a Piazza Affari. Il collocamento dovrebbe avvenire negli ultimi mesi del 2018 o, al più tardi, a inizio 2019. Il management ha ribadito l’intenzione di mettere sul mercato una quota nell’ordine del 30-33% del capitale, in una operazione che dovrebbe coinvolgere sia gli investitori istituzionali che i piccoli risparmiatori. Inoltre, l’operazione potrebbe prevedere anche l’emissione di azioni, con l’obiettivo di raccogliere nuove risorse. MF ha riportato anche le prime valutazioni delle banche d’affari, “che assegnano un enterprise value complessivo oscillante tra 1,8-1,9 miliardi e 3,5-3,6 miliardi di euro”; tuttavia, il valore di Eataly potrebbe collocarsi verosimilmente tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro.

Mps, partito lo scambio bond-azioni. Le regole per i 40 mila obbligazionisti (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha ricordato che ieri è partita l’offerta pubblica di acquisto delle azioni assegnate ai risparmiatori nell’ambito della conversione delle obbligazioni subordinate acquistate nel 2008. Nel primo giorno dell’operazione sono stati apportati 4.304.094 titoli, pari all’1,81% delle azioni oggetto dell’offerta. Il quotidiano ha evidenziato che gli aderenti all’offerta riceveranno un bond senior emesso dalla banca senese in cambio delle azioni cedute al Tesoro. Il nuovo bond dovrebbe avere “un rendimento allineato alle obbligazioni non subordinate (senior) della banca già presenti sul mercato”, anche se il saggio sarà fissato solo al termine dell’offerta. Il bond sarà emesso per un ammontare di massimo di 1,5 miliardi di euro, valorizzando le azioni consegnate poco meno di 6,5 euro, un livello superiore alle attuali quotazioni del titolo a Piazza Affari, ma inferiore agli 8,65 euro, il prezzo a cui era stato fissato lo scambio con le obbligazioni subordinate.

Visco-bis torna e attacca “La nostra vigilanza forte ma certe crisi inevitabili” (La Repubblica)

La Repubblica ha riportato le dichiarazioni di Ignazio Visco nel primo incontro pubblico dopo il via libera del governo alla riconferma alla guida della Banca d’Italia. L’occasione si è presentata nel corso della 93esima Giornata del Risparmio. Il governatore ha ribadito il lavoro svolto nella gestione delle crisi degli istituti bancari. “La vigilanza sulle banche riduce significativamente la probabilità che si verifichino crisi bancarie, ma non può annullarle”, ha precisato Ignazio Visco. Il governatore, infatti, ha ricordato che la Banca d’Italia non può intervenire direttamente nella gestione degli istituti, ma è riuscita a individuare tempestivamente i fenomeni più gravi e li ha segnalati all’autorità giudiziaria.

