Rassegna stampa economica del 1° giugno 2017

di Mauro Introzzi

1 giu 2017 ore 07:16

Soluzione entro un mese per le banche venete (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico torna ad aggiornare sul futuro delle banche venete. Secondo Il Sole24Ore per conoscere il destino di Popolare di Vicenza e Veneto Banca occorrerà attendere la fine di giugno. In queste quattro settimane circa il ministero dell’Economia Pier Carlo Padoan dovrà trovare un punto di mediazione con le richieste di Vigilanza Bce e Commissione Ue, che nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale da 6,4 miliardi - ricorda il quotidiano - hanno chiesto dagli investitori privati 1,25 miliardi in più rispetto ai 3,7 precedentemente concordati.

In questi giorni però le incertezze sul futuro delle banche venete starebbero impattando negativamente sulla fiducia della clientela, tanto da aver provocato negli ultimi giorni un nuovo deflusso dei depositi dagli istituti.

Visco all’attacco sulle banche (MF)

Il quotidiano finanziario riporta le principali dichiarazioni pronunciate dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco durante le Considerazioni finali. I temi toccati sono stati principalmente la vigilanza sugli istituti in crisi, il livello dei crediti deteriorati e la lentezza dei meccanismi Ue nella gestione delle situazioni critiche. Secondo MF tra i numeri indicati da Visco ce n’è uno di particolare importanza: 10 miliardi, cifra che rappresenta le rettifiche aggiuntive che le banche in difficoltà (Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige e gli istituti veneti) dovrebbero affrontare per vendere le sofferenze nette a prezzi di mercato. In teoria, quindi, sarebbero già pronte le risorse pubbliche per risolvere le situazioni difficili.

Ma il denaro pubblico può essere utilizzato solo a determinate condizioni e senza la rapidità che servirebbe nelle emergenze: gli interventi in caso di crisi sono affidati a una molteplicità di autorità e istituzioni, nazionali e sovranazionali, tra loro indipendenti, con processi decisionali poco compatibili con la rapidità degli interventi.

Fincantieri, i paletti di Macron: Voglio altri soci in Stx France (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera scrive che il neo presidente transalpino Emmanuel Macron ha deciso che andrebbe rivisto l’accordo di integrazione tra Fincantieri e Stx France. Da rivedere ci sarebbero gli equilibri azionari

per puntare una struttura che consenta di garantire commesse industriali, posti di lavoro, ma anche l’indipendenza e la sovranità strategica della Francia.

Tecnicamente Parigi avrebbe ancora in mano la carta per smontare totalmente l’accordo perché ha un diritto di prelazione per acquistare i cantieri, nazionalizzandoli. Il Corriere della Sera evidenzia come questa sarebbe però una scelta anti-europeista e anti-mercatista difficilmente conciliabile con l’afflato liberale che ha distinto la campagna elettorale di Macron.

Schaeuble guarda al voto e boccia l’Eurobond (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble avrebbe bocciato l’ipotesi - formulata da Bruxelles - di dotare la moneta unica di una sorta di Eurobond per spalmare tra i diversi governi i rischi dei debiti sovrani. Secondo il ministero delle Finanze tedesco l’obiettivo dev’essere quello di creare fiducia mantenendo la credibilità dell’eurozona. Il che si ottiene con l’assunzione della responsabilità da parte dei diversi membri e attraverso riforme e abbattimento del debito.

Secondo La Repubblica però la partita non è chiusa, visto che diversi paesi, a partire da Francia, Spagna e Italia, credono nella proposta della Commissione europea.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.