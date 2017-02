Merkel: la zona euro resterà unita (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 06:54

Il quotidiano descrive di cosa avrebbero parlato ieri Mario Draghi e Angela Merkel durante un vertice tenutosi a Berlino. Il numero uno Bce e la cancelliera non avrebbero parlato di tassi d’interesse ma del futuro dell’Europa. La statista tedesca a marine dell’incontro ha poi chiarito che la sua proposta di diverse velocità d’integrazione non riguarda l’eurozona, da mantenere unita. La Merkel non avrebbe parlato di velocità diverse riguardo all’eurozona, ha spiegato dopo il colloquio con Draghi. Anzi, secondo la cancelliera l’area euro dev’essere coesa e continuare a sostenere tutti i progetti varati assieme, come il fondo salva Stati.

