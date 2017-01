May: la Brexit sarà graduale ma netta

di Mauro Introzzi

17 gen 2017 ore 15:13

Il premier britannico Theresa May, con un intervento di circa 45 minuti a Lancaster House di fronte ad ambasciatori e funzionari del governo, ha illustrato come il Regno Unito intende lasciare l'Unione Europea dopo la decisione presa ormai più di 6 mesi fa dai sudditi di sua maestà di procedere con la Brexit.

La politica conservatrice ha indicato in 12 gli obiettivi che deve centrare l'uscita. Tra essi la fine al libero movimento dei cittadini e lo stop alle attività Corte europea in Gran Bretagna.

La transzione fuori dell'Unione Europea sarà netta, e il Regno Unito sarà totalmente fuori dall'impianto. Ma la May si è al contempo auspicata che "l’Unione europea continui ad avere successo".

