Lungo raggio verso sud e più voli su Linate, chi vincerà nell’Alitalia formato Lufthansa (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Mauro Introzzi

20 nov 2017 ore 07:04

L’inserto settimanale del quotidiano scrive dell’interesse dei tedeschi di Lufthansa per Alitalia. Secondo Affari & Finanza si starebbero stringendo i tempi ma la trattativa sarà ancora lunga. Il finale sempre comunque già scritto: Lufthansa sarebbe in pole position, quasi senza avversari, per rilevare la ex compagnia di bandiera italiana.

Per il quotidiano “Fiumicino diventerà un hub alla pari con Monaco e Francoforte e Linate sarà valorizzato". Il nodo, però resterebbero gli esuberi. Altri nodi da sciogliere sono il prezzo, le garanzie su rotte e hub a Fiumicino e la flotta.

