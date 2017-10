La Ue: Amazon deve 250 milioni al Fisco. E su Apple scoppia il caso Irlanda (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 07:49

Secondo quanto scrive il quotidiano il commissario Ue per la Concorrenza, la danese Margrethe Vestager, ha deciso di ricorrere alla Corte europea di giustizia contro il governo di Dublino perché non ha ancora recuperato gli aiuti di Stato per 13 miliardi di euro attribuiti ad Apple tramite concessioni fiscali giudicate illegali da un’inchiesta della Concorrenza Ue.

Nel mirino anche il Lussemburgo, a cui è stato intimato di recuperare circa 250 milioni di euro più gli interessi per le tasse non pagate da una holding di Amazon grazie al «tax ruling» concesso dalle autorità del Granducato ai tempi del premieranno di Jean-Claude Juncker, attuale presidente della Commissione europea.

