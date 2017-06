La Bce prende tempo sul tapering (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

8 giu 2017 ore 07:09

Il quotidiano economico ritiene che dalla riunione di oggi della Banca Centrale Europea, in programma a Tallin, in Estonia, non arriverà alcuna decisione sul Quantitative Easing. Secondo il Sole24Ore le direzioni oppose che stanno prendendo la ripresa dell’eurozona, che si sta rafforzando, e l’inflazione, che si sta indebolendo, consentiranno al consiglio della Bce “di prendere tempo e dedicarsi a una discussione su come comunicare l'avvio del processo di normalizzazione - la cosiddetta forward guidance - invece che deliberare sul merito, cosa che avverrà non prima di settembre”.

Il quotidiano ricorda che il consiglio della Bce avrà a disposizione le nuove proiezioni macroeconomiche dello staff, che partono da condizioni diverse da quelle di marzo.

