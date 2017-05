La Bce mette in guardia le banche: Brexit, preparatevi al peggio (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

5 mag 2017 ore 07:18

Il quotidiano riprende le parole pronunciate ieri dai vari esponenti della Banca Centrale Europea in numerosi interventi pubblici.

Il Corriere della Sera ha evidenziato che ieri hanno parlato Mario Draghi, che ha tenuto in Svizzera un discorso politico sul metodo da seguire per garantire un futuro alla Ue, Sabine Lautenschläger, membro del comitato esecutivo della Bce, che ha comunicato alle banche dell’eurozona che sarebbe saggio prepararsi al peggio di fronte alle incertezze che caratterizzano la Brexit e, infine, il capo economista della banca centrale, Peter Praet, che ha sostenuto che, data la maggiore crescita delle economie europee, alcune linee guida della politica monetaria in corso oggi potrebbero cambiare.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.