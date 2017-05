L’ottimismo di Draghi: “La crisi è alle spalle e l’Europa ritrova voce” (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 07:07

Il quotidiano riporta le parole pronunciate ieri dal numero uno della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Ricevendo la laurea honoris causa dell’Università di Tel Aviv il presidente dell’istituto centrale ha dichiarato che la crisi può essere considerata alle spalle. Il cambio di tono sembra essere arrivato dopo le elezioni transalpine. La Repubblica evidenzia come Draghi, tradizionalmente restìo a fare commenti politici, si sia invece lanciato ieri in un’analisi delle ultime presidenziali francesi, indicando come la maggioranza silenziosa abbia “ritrovato la sua voce, il suo orgoglio e la fiducia in se stessa”. Così, per il banchiere centrale italiano - che ha indicato che la ripresa dell’Eurozona è solida e sempre più ampia fra i Paesi e settori, con 5 milioni di occupati in più rispetto al 2013 - sarebbe arrivato, secondo quanto scrive il quotidiano, il momento di guardare in avanti, di rilanciare il progetto europeo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.