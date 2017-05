In un mese le prime offerte per Alitalia (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 07:02

Il quotidiano scrive che in un mese arriveranno le prime offerte per Alitalia. Ieri i 3 commissari hanno spiegato “quali saranno le prossime mosse e i meccanismi che regoleranno la caccia al compratore”. La Repubblica le elenca, evidenziando come il bando per le manifestazioni di interesse dovrebbe arrivare entro il 17 maggio, poi ci sarà tempo un mese per le offerte non vincolanti per arrivare poi a ottobre con la trattativa definitiva. Così nei prossimi giorni saranno scelti gli advisor scelti. E entro luglio è prevista la pubblicazione del piano industriale.

Nel frattempo sindacati e amministratori arriveranno a un nuovo contratto di lavoro dei dipendenti entro un mese. La soluzione dovrà essere condivisa, altrimenti si arriverà, secondo quanto riporta il quotidiano a “una dolorosa soluzione unilaterale”.

