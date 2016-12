Il Tesoro: sufficienti 20 miliardi per le banche (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

Il Corriere della Sera riporta la posizione del Tesoro sullo stanziamento da 20 miliardi di euro, oggetto del decreto approvato qualche giorno fa, destinati alle banche. Secondo il quotidiano le richieste di ricapitalizzazione da quasi 9 miliardi di euro arrivate per Mps dalla Bce hanno sollevato delle sorprese ma secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze "il perimetro del fondo da 20 miliardi è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni".

L’obiettivo, adesso, è riportare la liquidità al livello di un anno fa e quindi intorno ai 23,9 miliardi di euro. Secondo il Corriere della Sera "la garanzia fornita dallo Stato con il decreto consentirà a Siena di riaffacciarsi sui mercati offrendo agli investitori non più un rischio Mps ma un rischio-Italia e rassicurare i clienti sull’assenza di rischi per i loro depositi".

