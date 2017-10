Il Fondo “Atlante II” diventa Italian Recovery Fund

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 17:56

L’Assemblea degli Investitori del Fondo “Atlante II” ha deliberato all’unanimità di ridenominare il fondo in “Italian Recovery Fund”.

Il Fondo è impegnato in quattro operazioni di cartolarizzazione per circa 31 miliardi di euro lordi di NPL per un investimento di circa 2,5 miliardi di euro.

