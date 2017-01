Il biotech è un’opportunità ma Piazza Affari la snobba (Plus - Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

30 gen 2017 ore 06:33

L’inserto settimanale del quotidiano economico analizza il settore del biotech, e quello della farmaceutica. Il comparto appare in gran fermento: la statunitense Johnson & Johnson, specializzata in prodotti per la cura della persona e la farmaceutica, ha pronti 30 miliardi di dollari per acquisire il colosso biotech e farmaceutico europeo Actelion.

Si tratta di una conferma alle convinzioni degli analisti che, da tempo, considerano proprio le acquisizioni e le fusioni tra i big del biotech e della farmaceutica internazionale il traino di un comparto che si lascia alle spalle un anno altalenante.

