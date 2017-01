HSBC, il rating A dell'Italia è a rischio (MF)

di Mauro Introzzi

10 gen 2017 ore 06:52

Il quotidiano finanziario riporta un’analisi degli analisti di HSBC, secondo cui se venerdì 13 gennaio l'agenzia di rating Dbrs declassasse l'Italia (opzione che non appare così remota) potrebbero aumentare i costi di provvista delle banche italiane.

Tra le quattro più grandi agenzie Dbrs è l'unica che ha ancora un rating “A” con un outlook negativo, a differenza di Moody's (“Baa2” con outlook negativo), S&P (“BBB-“ con outlook stabile) e Fitch (“BBB+” con outlook negativo).

I costi per le banche salirebbero perché un declassamento potrebbe spingere la Bce a mettere in atto un haircut maggiore sui bond sovrani usati come collaterali dalle banche per ottenere liquidità.

Per gli esperti di HSBC le sfide del settore bancario saranno probabilmente una costante anche quest'anno.

